Afrique: CAN 2025 - Claude Le Roy convainc Sadio Mané de ramener ses coéquipiers sur le terrain

Alors que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala siffle un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes de la CAN, dimanche 18 janvier, les joueurs sénégalais, peu convaincus par cette décision, quittent l'aire de jeu pour les vestiaires. Le conseil de Claude Le Roy a changé l'histoire.

Dans ce moment tendu, Sadio Mané décide alors de consulter plusieurs figures sportives, dont Claude Le Roy, ancien sélectionneur des Léopards de la RDC.

Le conseil décisif

Dans une interview d'après-match auprès des journalistes de Canal+, Mané a révélé le fond de sa discussion avec le technicien français :

« L'arbitre VAR n'a pas appelé l'arbitre central sur le but du Sénégal qui a été refusé. C'est l'injustice que le staff sénégalais dénonce. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? »

La réponse de Le Roy a été sans équivoque, selon Sadio Mané :

« Il m'a dit : dans le foot, il y a souvent des injustices. Dis à tes camarades de revenir sur le terrain et de reprendre le match, c'est la meilleure solution. »

Ce conseil a été suivi : Mané convainc ses coéquipiers de revenir. Le Maroc tire son penalty, mais le ballon finit dans les bras d'Édouard Mendy, le gardien des Lions de la Teranga.

Les équipes terminent alors le temps réglementaire sur le score vierges de zéro but partout. Ce qui ouvre la voie à des prolongations les plus palpitantes de la CAN 2025.

Les joueurs sénégalais ont vite enterré leur frustration et entamé cette nouvelle phase avec un moral au zenith. Le but assassin de Pape Gaye n'a pas tardé à venir.

Le score reste à un but à zéro jusqu'à la fin, offrant au Sénégal le sacre de la compétition et une deuxième étoile sur son maillot, après celle conquise à la CAN 2023 au Cameroun.

Journée fériée célébrée

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé une journée chômée et payée ce lundi 19 janvier pour célébrer la victoire des Lions. Il a salué le sens du sacrifice des joueurs :

« Et le Sénégal, comme d'habitude, a encore gagné. C'est une victoire des Lions d'abord, du staff technique mais aussi de tout le peuple sénégalais. Nous allons montrer encore davantage de belles choses, prouver au monde que le Sénégal s'est hissé à la hauteur des enjeux et a relevé les défis les plus coriaces. Nous l'avons fait ensemble, avec tout le monde. »