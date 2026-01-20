Cote d'Ivoire: Rumeurs d'entrée au gouvernement - Le PPA-CI dément

18 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) est sorti de sa réserve pour couper court à ce qu'il qualifie de manipulations et d'interprétations tendancieuses faisant état d'une supposée négociation avec le pouvoir en vue d'une entrée au gouvernement.

Dans un communiqué officiel rendu public le 18 janvier 2026, la direction du Ppa-CI a tenu à lever toute ambiguïté, à la suite d'une interview accordée la veille à la chaîne 7info par l'ambassadeur Emmanuel Ackah, directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo et coordonnateur général de l'Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion (Ilpo).

« Les propos ne sauraient, en aucun cas, être assimilés à un ralliement politique, à une reconnaissance du régime en place, ni à une participation à un gouvernement », souligne le document signé par le président exécutif du parti, Sébastien Dano Djédjé.

Selon le parti, les propos de l'ambassadeur Emmanuel Ackah ont été volontairement sortis de leur contexte et instrumentalisés pour accréditer l'idée d'un rapprochement politique avec le régime en place. La direction du Ppa-CI précise que ces déclarations s'inscrivent exclusivement dans le cadre d'une mission humanitaire et républicaine, consacrée à la libération des prisonniers d'opinion.

Le parti se veut sans équivoque : cette démarche ne saurait, en aucun cas, être assimilée à un ralliement politique, à une reconnaissance du pouvoir en place ou à une participation à un quelconque gouvernement. La ligne politique du Ppa-CI, rappelle le communiqué, demeure inchangée.

Réaffirmant une position qualifiée de « claire, constante et non négociable », la direction du parti fondé par Laurent Gbagbo réitère son opposition ferme au quatrième mandat, qu'elle considère comme illégitime. Le Ppa-CI affirme par ailleurs n'être engagé dans aucune négociation avec le pouvoir. Face à la circulation persistante de ces rumeurs, le parti appelle ses militants, ses sympathisants et l'opinion nationale à faire preuve de vigilance. Il dénonce des tentatives d'instrumentalisation visant, selon lui, à affaiblir le Ppa-CI et à semer la confusion, y compris de la part d'adversaires « déclarés ou dissimulés ».

Le Ppa-CI réaffirme enfin sa détermination à poursuivre, dans une opposition qu'il dit ferme et responsable, son combat contre le quatrième mandat et pour la libération de l'ensemble des prisonniers d'opinion. « Le Ppa-CI demeure dans l'opposition ferme, responsable et déterminée au quatrième mandat, et poursuit son combat pour la libération de tous les prisonniers d'opinion », fait savoir le communiqué.

