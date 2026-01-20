Cote d'Ivoire: Taekwondo - Vers une suspension des activités et la mise sous tutelle de la fédération

L'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de taekwondo du 28 décembre 2025 continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la grande famille du taekwondo ivoirien.

Après la sortie des commissaires aux comptes, il y a quelques jours, c'est au tour des membres statuaires de monter au créneau. Au nombre de 173, ils demandent une suspension des activités et la mise sous tutelle de la Fédération. C'est ce qui ressort de la conférence animée, hier, par Me Kouadjan Jean Marie, ceinture noire, dans un réceptif hôtelier de la commune de Cocody.

Portant la voix des 173 membres statutaires, il a dénoncé les graves irrégularités qui entourent l'Ag du 28 décembre dernier ainsi que toutes les décisions qui y ont été prises. Il a également abordé l'affaire des 242 millions de FCfa sortis des caisses de la fédération sans laisser de traces.

Sur le premier point, il ressort que le canal utilisé pour convoquer l'Ag du 28 décembre est informel. En outre, la convocation de l'Ag n'a pas été transmise dans le délai requis. La non-transmission du procès-verbal de la dernière Ag, l'absence du ministère de tutelle, l'absence des commissaires aux comptes, les prises de décisions par acclamation contrairement aux textes sont entre autres manquements qui, pour les 173 membres statutaires, invalident l'Ag du 28 décembre 2025.

Sur la question des 242 millions de FCfa sortis des caisses de la Fitkd, elle concerne la période 2022-2024. Selon les rapports des commissaires aux comptes, 90 020 025 FCfa n'ont pas été justifiés en 2022. En 2023, le montant s'élevait à 98 949 147 FCfa et au titre de la saison 2024, la comptabilité de la Fitkd a fait cas de 54 000 000 de FCfa dont elle ne trouve pas la trace.

Au regard de tout ce qui précède, les 173 membres statutaires déclarent donc non valable l'Ag du 28 décembre et demandent aux autorités compétentes de suspendre toutes les activités de la Fitkd et de la mettre sous tutelle, en installant un Comité de gestion provisoire. Mais aussi d'engager un audit des exercices 2023, 2024 et 2025. Ils demandent la convocation d'une Ag extraordinaire au cours du 1er trimestre 2026, l'installation d'un comité électoral avec le concours de l'Union africaine de taekwondo et de la World taekwondo.