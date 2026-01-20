Burkina Faso: Festival de la musique indienne - Le Burkina Faso à l'honneur

Le week-end du 16 au 18 janvier a été inoubliable pour les populations indiennes et celles de nombreux pays d'Asie. Elles ont pris part, pendant ces trois journées, au « Baansera Park » de New Delhi, capitale de l'Inde, au Festival international de danse et de musique. Un évènement international célébré chaque année.

L'édition 2025, la 11e du genre, a été ouverte le 16 janvier en présence de nombreuses personnalités du monde culturel et de diplomates. Ce festival est une initiative du Conseil indien des relations culturelles (Iccr). Cette année, le Burkina est le pays invité d'honneur.

La journée du samedi lui était dédiée. Des artistes de renommée internationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest se sont succédé sur scène, à travers des prestations qui ont présenté sa diversité culturelle. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le concert très attendu de l'Orchestre symphonie philharmonique, accompagné du célèbre coeur Erkegali Rakhmadiyev, venu du Kazakhstan. À travers la danse, notamment le « Gakku Dance », le chœur a exécuté des titres dédiés aux 9 planètes du système solaire.

« Nous adorons les 9 planètes parce qu'elles font partie de notre existence, de notre culture et de notre tradition. Nous devons les préserver du changement climatique », a déclaré Debapriya Bezbaruah, un artiste originaire de l'État d'Assam, dans la partie Est de l'Inde. Selon les chiffres de l'Iccr, 148 artistes de 8 pays se produiront sur la scène. La danse et la musique traditionnelle sont au menu du festival.