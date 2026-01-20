Guinée: Pour que les fruits de 2033 profitent à tous

opinion

La journée de ce dimanche 17 janvier 2026 reste gravée dans les racines profondes de notre terre. Et pour cause? En se levant sur nos collines escarpées, nos savanes infinies, nos forêts denses et nos rivages majestueux, le soleil pare l'ensemble du territoire national d'une clarté aussi belle qu'avenante. Cette lumière converge vers Conakry, la capitale devenue le centre du monde, qui célèbre le lancement du septennat du président de la République élu le 28 décembre 2025.

En ce moment solennel d'investiture au stade général Lansana Conté de Nongo, le Président Mamadi Doumbouya pose sa main sur la Constitution. Il lève l'autre main pour prêter serment devant la Nation. En cet instant, il lie son destin à celui de chacun d'entre nous qui, après avoir traversé des vallées d'ombre et des plaines de doute durant plusieurs décennies, aspirons aujourd'hui à des sources d'eau vive.

Notre souhait est que, de 2026 à 2033, chaque pas devienne un acte de soin et de protection. Pour cela, faisons en sorte que l'accent soit mis sur l'instruction et l'éducation. Que nous réapprenions à lire notre propre histoire pour mieux écrire notre futur. Que le temps des promesses s'efface devant le temps des preuves. Que le projet Simandou, nos barrages, nos routes, nos ports et l'ensemble de nos ouvrages de franchissement s'inscrivent désormais dans la durée pour servir les générations futures, et non le seul temps d'une campagne de séduction électorale. Voilà le voeu de «Nous, le Peuple» !

Nous ne voulons plus consentir à l'exportation de nos ressources pour importer notre survie. Nous voulons que le septennat soit celui de l'usine guinéenne, de l'ingénieur guinéen et du label guinéen mondialement compétitif. Que la rigueur budgétaire et la lutte contre l'enrichissement illicite soient les gardiennes de nos ambitions.

Que ce voyage de 2 557 jours nous mène vers un rendez-vous historique. Que le 17 janvier 2033, nous regardions le bilan avec fierté. Que la Guinée devienne, à l'arrivée, ce phare de stabilité démocratique et de bonheur partagé en Afrique de l'Ouest. Que le président élu ait accompli son sacerdoce car, à cette date, les institutions devraient être plus fortes que les volontés individuelles.

En un mot comme en cent, que ce septennat soit celui de la réconciliation nationale et de la fin de l'impunité dont jouissent les prédateurs de tout poil. Que chaque citoyen se sente enfin chez lui, protégé par une loi égale pour tous. Et que les fruits de 2033 soient doux pour tous les fils de la Guinée. Car, comme le dit le proverbe peul, «si les racines de la patience sont amères, ses fruits, eux, sont de miel.»