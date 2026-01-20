Cote d'Ivoire: 1ᣴe session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale - 24 projets de loi au cœur de la relance législative

L'Assemblée nationale a ouvert le 19 janvier 2026, la première session ordinaire de l'année 2026, marquant ainsi l'entrée en activité pleine et entière de la nouvelle législature 2026-2030. Une rentrée parlementaire de haute portée républicaine, placée sous le signe de la responsabilité, selon le président de l'institution, Patrick Achi.

Cette première session ordinaire s'ouvre avec un agenda législatif particulièrement fourni. Vingt-quatre projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour, dont six projets de loi ordinaires, treize projets de loi de ratification d'ordonnances et cinq projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Un programme législatif ambitieux qui traduit la volonté des pouvoirs publics de consolider le cadre juridique du développement national.

Les textes soumis à l'examen des députés couvrent des secteurs essentiels de la vie nationale. Ils concernent notamment l'exercice de la médecine, la fiscalité, la protection sociale, les droits humains, ainsi que l'intégration économique régionale et continentale. Parmi les projets majeurs figure celui relatif à la biologie médicale, destiné à adapter l'exercice de cette profession aux exigences de la réforme hospitalière en cours.

D'autres textes d'envergure porteront sur le renforcement de la protection sociale, la mise en conformité du droit maritime ivoirien avec les normes communautaires, ainsi que la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Autant de réformes à forte portée sociale et juridique, destinées à répondre aux attentes légitimes des populations et à consolider l'État de droit.

Face aux députés, le président de l'Assemblée nationale a invité à aborder ces travaux avec assiduité, rigueur et un sens élevé de l'intérêt général. Il a encouragé la formulation d'amendements constructifs afin d'améliorer la qualité et l'impact des lois adoptées, réaffirmant son engagement à défendre toutes les initiatives contribuant à l'accomplissement des grandes missions assignées au Parlement.

Lors de cette session, les députés auront également à se prononcer sur la ratification de l'ordonnance relative à la mise en oeuvre du démantèlement tarifaire dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), considérée comme une étape décisive pour l'approfondissement de l'intégration économique du continent africain.

Par ailleurs, Patrick Achi a annoncé la mise en place prochaine des organes de l'Assemblée nationale, notamment le bureau, les groupes parlementaires et les commissions permanentes. Leur fonctionnement harmonieux, a-t-il souligné, conditionnera l'efficacité de l'action collective et la performance du travail législatif.

Le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé sa volonté de renforcer la place de l'institution sur la scène de la coopération interparlementaire, en consolidant les acquis et en ouvrant de nouveaux chapitres de partenariat avec les Parlements étrangers et les organisations internationales. À travers cette première session ordinaire de 2026, l'Assemblée nationale entend ainsi s'imposer comme un acteur central de la gouvernance démocratique, un pilier de stabilité institutionnelle et un levier stratégique de la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire.

La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-Président de la République, représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, de la présidente du Sénat, des présidents d'institutions de la République, du corps diplomatique, des autorités militaires, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des députés et sénateurs. Dans cet hémicycle qu'il a qualifié de « maison commune de la démocratie ivoirienne ».