Cote d'Ivoire: Cacao - L'État garantit l'écoulement total des fèves à 2 800 FCFA/kg, les producteurs rassurés

Le gouvernement ivoirien, en collaboration avec le Conseil du Café-Cacao (CCC) et l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA), a décidé de mettre en place un dispositif spécial visant à accélérer l'achat des fèves de cacao détenues par les producteurs, au prix garanti de 2 800 FCFA le kilogramme. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par des difficultés d'écoulement des stocks dans plusieurs zones de production.

L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion tenue ce lundi 19 janvier 2026, au siège du CCC, entre le directeur général de l'institution, le ministre de l'Agriculture et les responsables de l'OIA. Devant la presse, les parties prenantes ont confirmé la volonté de l'État d'« enlever tout le cacao qui se trouve dans les mains des producteurs », afin d'éviter que les planteurs ne subissent des pertes financières liées à la saturation des marchés locaux.

S'exprimant au nom de l'OIA Café-Cacao, Obed Blonde Doua, vice-président issu du collège des apporteurs, a reconnu l'ampleur des difficultés actuelles. « Les producteurs ont beaucoup de cacao dans les mains, dans les villages et les campements. Les magasins des coopératives sont aujourd'hui bourrés de fèves qui n'arrivent pas à sortir », a-t-il déclaré.

Face à cette situation préoccupante, l'OIA salue la décision de l'État et appelle les planteurs au calme et à la confiance. « Aucun cacao ne restera dans les mains des producteurs dans les jours à venir. Tout sera enlevé au prix fixé par l'État », a rassuré M. Dois, exprimant sa gratitude au directeur général du CCC pour cette « bonne nouvelle » annoncée au monde paysan.

Pour assurer la réussite de l'opération sur le terrain, une vaste tournée d'explication et de sensibilisation sera lancée dans les prochains jours à travers les principales zones cacaoyères. Elle sera conduite par le président de l'OIA, afin d'informer directement les producteurs des modalités pratiques du dispositif et de lever toute inquiétude persistante.

L'OIA a également réaffirmé sa confiance dans l'engagement personnel du chef de l'État et du gouvernement en faveur du bien-être des planteurs. « Nous faisons entièrement confiance au gouvernement qui a toujours consenti des sacrifices pour que les producteurs de café-cacao s'en sortent », a insisté le vice-président.

En s'impliquant directement dans le processus, l'OIA entend veiller à ce que chaque kilogramme de cacao produit soit effectivement acheté au prix officiel. Une démarche saluée par les producteurs, qui y voient un signal fort de soutien à la filière cacao, pilier essentiel de l'économie ivoirienne.