Cote d'Ivoire: Salon international des Licences et Masters - La 2e édition annoncée pour les 13 et 14 mars sous le sceau de l'innovation

La deuxième édition du Salon international des licences et masters (Salm) se tiendra du 13 au 14 mars 2026, au Noom Hôtel, sis au Plateau, autour du thème : « Faire de l'éducation un levier stratégique pour l'innovation et la compétitivité nationale ». L'annonce officielle a été faite le lundi 19 janvier 2026, par Herman Gouleye, commissaire général du Salm, lors de la cérémonie de lancement organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Selon lui, cette nouvelle édition ambitionne de mettre en lumière les parcours universitaires, de faciliter l'orientation des jeunes diplômés et de renforcer les passerelles entre la formation et l'emploi.

Herman Gouleye a souligné que cette édition marque une étape décisive, caractérisée par une ouverture accrue à l'international. Il a notamment confirmé la participation de représentants d'universités et d'écoles venus d'Allemagne, de Suisse et de France. L'événement vise également à consolider des partenariats stratégiques avec des établissements ivoiriens et africains. « Ces collaborations ont pour objectif de promouvoir la mobilité académique, d'assurer une meilleure reconnaissance des diplômes et de développer des programmes conjoints », a-t-il précisé.

Prenant la parole à son tour, Claude Koffi, commissaire adjoint, a rappelé que cette édition, placée sous le signe de l'innovation, proposera des panels dédiés aux filières d'avenir, ainsi que des conférences animées par des experts internationaux. « Le Salm prévoit également des sessions d'orientation adaptées aux enjeux contemporains, des possibilités de candidatures directes auprès des établissements partenaires, ainsi que diverses innovations destinées à moderniser l'expérience des visiteurs et des exposants », a-t-il ajouté.

Il a enfin souligné qu'au-delà de sa dimension strictement académique, le Salm contribue à renforcer l'attractivité d'Abidjan en tant que hub régional du savoir, tout en incarnant une vision moderne, inclusive et résolument innovante de l'enseignement supérieur, au service des talents africains.