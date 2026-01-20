Cote d'Ivoire: Le 'Prix Brigitte Guirathé de la Critique littéraire' 2026 célèbre Henri N'Koumo

L'œuvre théâtrale de l'écrivain ivoirien, consacrée prix Jean-Marie Adiaffi de la littérature ivoirienne 2025, est soumise à la perspicacité des têtes pensantes.

L'édition 2026 du Prix Brigitte Guirathé de la critique littéraire, officiellement lancé le vendredi 9 janvier 2026, à Abidjan, prend fin le mardi 24 février 2026, selon le premier vice-président de l'Association Les Amis du Livre, Serge Grah. Ce rendez-vous, désormais incontournable de la vie intellectuelle et culturelle ivoirienne, annonce une nouvelle étape dans la valorisation de la critique littéraire.

En effet, pour cette édition-ci, le prix fait un focus exceptionnel sur l'œuvre théâtrale La promesse entêtée de l'écrivain ivoirien Henri N'Koumo, récemment consacrée Prix Jean-Marie Adiaffi de la littérature ivoirienne 2025. Ce choix témoigne de la volonté des organisateurs de susciter des lectures approfondies, plurielles et exigeantes d'une pièce majeure de la scène littéraire ivoirienne contemporaine.

Par sa densité thématique, sa portée symbolique et sa force esthétique, La promesse entêtée se prête, en effet, à une grande diversité d'approches critiques. Le lauréat de ce prix recevra une dotation financière, un trophée, ainsi qu'un lot d'ouvrages reflétant la diversité de la littérature africaine et mondiale. La remise du prix se déroulera lors d'une cérémonie officielle réunissant critiques, écrivains et acteurs du monde du livre.

Le concours est ouvert à toute personne majeure résidant en Côte d'Ivoire, sans distinction de nationalité ni de statut professionnel. Critiques confirmés, chercheurs, étudiants ou simples passionnés de littérature sont ainsi invités à proposer une analyse originale de l'œuvre. « Chaque participant ne peut soumettre qu'un seul article, mais les contributions rédigées en collaboration sont admises, à condition de respecter les exigences administratives fixées par l'Association », a précisé Auguste Gnaléhi, 2e vice-président de l'Association Les Amis du Livre.

« Les textes devront porter exclusivement sur La Promesse entêtée et pourront explorer ses dimensions narratives, thématiques, stylistiques, symboliques, politiques, philosophiques, sociales ou culturelles. Strictement inédits, ils ne devront pas dépasser 1 500 signes, espaces compris, et ne devront avoir été soumis à aucun autre concours », a insisté Serge Grah, premier vice-président.

Selon les deux responsables, dans un souci d'équité et de transparence, la sélection se fera dans le plus strict anonymat. Aucun élément permettant d'identifier les auteurs ne devra donc figurer dans les articles. Une fiche d'identité complète devra être envoyée séparément à l'adresse suivante : lesamisdulivreci@gmail.com.

Les contributions seront examinées par un jury composé de spécialistes de la critique littéraire, d'écrivains et de professionnels du livre. Les critères d'évaluation porteront notamment sur l'originalité de l'analyse, la solidité de l'argumentation, la pertinence de la lecture critique et la rigueur stylistique, ont assuré Serge Grah et Auguste Gnaléhi.

Créé en hommage à Brigitte Guirathé, journaliste décédée le 27 octobre 2025, ex-chef du service Culture de Fraternité Matin, figure marquante de la réflexion critique et de l'engagement culturel, ce prix distingue chaque année le meilleur article critique inédit. Il ambitionne de promouvoir l'excellence de l'analyse littéraire, de stimuler le débat intellectuel et de reconnaître la critique comme un espace de création et de pensée à part entière.

D'ailleurs, en hommage à cette plume trop tôt disparue, la fondation Lire Pour Demain, dirigée par Magloire Abalé, a décidé de baptiser le concours de dictée annuelle de Zikisso Prix Brigitte Gurathé de la dictée.