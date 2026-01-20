Guinée: Le programme de relance et de modernisation de la SOGUIPAH officiellement lancé à Conakry

Ce mercredi 14 janvier 2026 marque le début officiel du programme de relance et de modernisation de la Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d'Hévéas (SOGUIPAH). Les moments forts de cette cérémonie présidée par Mme Mariama Ciré Sylla, ministre de l'agriculture ont été le lancement de sa nouvelle identité visuelle de la SOGUIPAH; le lancement de l'enrôlement biométrique du personnel et l'annonce de la relance de la nouvelle usine de 6t/heure.

Dans son discours de circonstance, Julien Dramou, Directeur général de la SOGUIPAH a commencé par égrainer des actions structurantes engagées en 2025 pour une relance durable de cette entreprise étatique.

"L'année 2025 a été pour la SOGUIPAH une année de vérité. Une année au cours de laquelle il a fallu regarder lucidement les difficultés accumulées, mesurer l'ampleur des défis, mais surtout prendre des décisions courageuses pour remettre l'entreprise sur le chemin du redressement. Au cours de cet exercice, des actions structurantes ont été engagées, notamment: La stabilisation de la gouvernance et la clarification des responsabilités par la mise en œuvre d'une note de recadrage stratégique approuvée par le Conseil d'Administration: La remise en ordre progressive des procédures administratives, financières et techniques à travers plusieurs missions d'inspection et de diagnostics organisationnels et institutionnels; Le rétablissement d'un dialogue social franc et constructif qui a abouti à la mise en place d'un accord avec les planteurs et l'obtention d'un calendrier fixe de paiement; Le renforcement de la discipline de gestion et de la transparence par le déploiement d'un nouveau logiciel comptable la mise en place des pratiques comptables aux normes OHADA devant aboutir très rapidement à la production des états financiers de 2022 2023 2024 et 2025; Et l'élaboration d'un plan de relance réaliste constitué d'un plan stratégique et d'un contrat programme en cours de finalisation, aligné sur les orientations stratégiques du Gouvernement", a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a fait savoir que la relance des travaux de l'usine de transformation de Caoutchouc d'une capacité de 6 tonnes/heure, constitue un tournant majeur pour la SOGUIPAH.

"Elle symbolise la restauration progressive de nos capacités industrielles; la relance de la transformation locale avec une plus grande envergure. La création de valeur ajoutée au profit des planteurs, des travailleurs et de l'économie nationale, fer de lance du Gouvernement Guinéen à sa tête le Premier Ministre Amadou Oury BAH. Cette usine est plus qu'un outil de production: elle est le symbole du retour de la SOGUIPAH à sa vocation industrielle, dans une logique même de survie, de performance, de durabilité et de compétitivité", a-t-il indiqué.

Aux dires de M. Dramou, le lancement de la nouvelle identité visuelle de la SOGUIPAH s'inscrit dans une dynamique de renouveau.

"Il ne s'agit pas simplement d'un changement d'image, mais d'un changement de posture. Cette nouvelle identité traduit notre ambition de bâtir une entreprise Moderne et crédible, Rigoureuse dans sa gestion, Responsable dans ses engagements, et tournée vers la performance et les résultats. Dans le même esprit, le démarrage de l'enrôlement biométrique des travailleurs constitue une étape déterminante vers la modernisation de la gestion des ressources humaines. Il permettra: Une meilleure maîtrise des effectifs; Plus d'équité et de transparence; Et une gestion conforme aux standards modernes de gouvernance", affirme-t-il.

Les inaugurations attendues des quatre forages d'eau potable et d'un forage industriel, réalisés sur les sites de Diécké et de Bignamou constituent des actes forts de confiance renouvelée entre la SOGUIPAH et les communautés riveraines.

"Elles traduisent une conviction claire: la relance économique ne peut être durable sans responsabilité sociétale".

Dans sa prise de parole, Mme Mariama Ciré Sylla, ministre de l'agriculture a dit que a dit que le lancement de la nouvelle identité visuelle et l'enrôlement biométrique des travailleurs de la SOGUIPAH s'inscrit dans cette dynamique de modernisation.

"Moderniser la SOGUIPAH, ce n'est pas seulement réhabiliter les infrastructures, c'est aussi instaurer une culture de rigueur, une gestion équitable, une transparence totale et une culture de performance et de résilience. La relance des travaux de l'usine de 6 tonnes heure marque le retour de la SOGUIPAH à sa vocation industrielle. Elle multiplie par trois la production de l'entreprise. Elle traduit la volonté de l'État d'investir dans la transformation locale, la création d'une valeur ajoutée et la compétitivité des filières agricoles nationales. La SOGUIPAH a déjà financé sur fonds propres plus de 4 millions de dollars américains, donc un peu moins de 40 milliards de francs guinéens. Dans ce projet, elle compte injecter environ 2 autres millions pour l'achever. Cette nouvelle usine fonctionnera à l'énergie photovoltaïque, ce qui constitue une innovation majeure et qui traduit la volonté de l'État guinéen à s'aligner sur les normes de développement durable, incluant celles des Nations-Unies. Le gouvernement soutient pleinement cette approche, car aucune entreprise publique ne peut se développer durablement sans être en harmonie avec son environnement social et institutionnel", a-t-elle annoncé.

Cette cérémonie de relance de la SOGUIPAH a connu la présence du ministre de l'économie et des finances, de la conseillère du premier ministre en charge de l'agriculture, des partenaires techniques et financiers, des producteurs et de nombreux cadres du ministère de l'agriculture.