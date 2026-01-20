Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal grimpe à la 12e place mondiale

Sacré Champion d'Afrique 2025, le Sénégal poursuit son ascension sur la scène internationale.
Dans le classement FIFA publié en janvier 2026, les Lions de la Téranga occupent désormais la 12e place mondiale, un rang jamais atteint dans l'histoire du football sénégalais. Cette progression spectaculaire récompense la constance et les performances de l'équipe nationale, aussi bien sur le plan continental qu'international. Le sacre à la CAN 2025 au Maroc a joué un rôle déterminant dans cette avancée, confirmant le Sénégal parmi les grandes nations du football mondial.