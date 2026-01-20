Sénégal: Retour à Dakar - Le programme officiel d'accueil des Champions d'Afrique 2025 dévoilé

Sacrée Championne d'Afrique 2025, l'équipe nationale du Sénégal rentre au pays ce lundi soir, où un programme officiel d'accueil et de célébration a été arrêté par les autorités pour honorer les nouveaux rois du football africain.

Les Lions de la Téranga sont attendus lundi 19 janvier à 21h30 à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). À leur arrivée, ils bénéficieront d'un accueil exceptionnel présidé par S.E.M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en présence des membres du Gouvernement.

La célébration se poursuivra mardi 20 janvier avec une grande parade populaire prévue à 11h00 dans les principales artères de Dakar. Cette sortie permettra aux Champions d'Afrique de partager leur sacre avec les populations, invitées à sortir massivement pour communier avec leurs héros. La journée sera clôturée par une réception officielle à 16h00 au Palais de la République, marquant la reconnaissance de la Nation envers l'équipe nationale pour cet exploit continental.