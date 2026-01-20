Ethiopie: La communauté diplomatique à Addis-Abeba adresse ses voeux à l'occasion de Timket

Addis-Abeba — À l'occasion de Timket, l'Épiphanie orthodoxe éthiopienne, plusieurs ambassades accréditées à Addis-Abeba ont transmis leurs messages de vœux et de solidarité au peuple éthiopien, saluant l'importance spirituelle et culturelle de cette célébration majeure de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo.

À travers le pays, des millions de fidèles orthodoxes se sont rassemblés pour commémorer le baptême de Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain, lors de cette fête religieuse de trois jours, considérée comme l'un des événements publics et spirituels les plus marquants en Éthiopie. Des cérémonies religieuses et culturelles riches et colorées ont animé villes et villages. L'ambassade de la Fédération de Russie en Éthiopie a mis en avant la portée spirituelle de Timket, exprimant le souhait que cette célébration apporte paix, santé et bonheur à l'ensemble des foyers.

De son côté, l'ambassade des États-Unis a adressé ses félicitations à la communauté orthodoxe éthiopienne Tewahedo, soulignant, dans son message, son attachement aux valeurs de partage et de célébration : « Alors que les chrétiens éthiopiens célèbrent l'Épiphanie en Éthiopie et à travers le monde, l'ambassade des États-Unis leur souhaite de joyeuses et festives célébrations. Melkam Timket. » L'ambassade de l'État d'Israël en Éthiopie et auprès de l'Union africaine a également présenté ses voeux, souhaitant à tous les fidèles orthodoxes éthiopiens une joyeuse et sainte Épiphanie.

De même, l'ambassade d'Arménie a adressé ses salutations chaleureuses aux Éthiopiens célébrant Timket, leur souhaitant une Épiphanie heureuse et bénie. La mission diplomatique du Royaume-Uni a exprimé son espoir de célébrations placées sous le signe de la joie et de la convivialité, tandis que l'ambassade du Canada a souhaité une journée empreinte de paix, de joie et de festivités.

D'autres représentations diplomatiques, notamment celles de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Finlande et du Pakistan, se sont jointes à la communauté internationale pour marquer la Grande Épiphanie. Par ailleurs, le bureau des Nations Unies en Éthiopie a adressé ses voeux de paix et de joie à l'occasion de Timket, rappelant que cette fête a été inscrite en 2019 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, en reconnaissance de sa valeur culturelle et spirituelle universelle.