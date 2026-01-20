Afrique: 12e au Classement FIFA - Janvier 2026 - Le Sénégal entre dans l'histoire

Sacré champion d'Afrique en 2025, le Sénégal poursuit son ascension sur la scène internationale. Dans le classement FIFA publié en janvier 2026, les Lions de la Teranga occupent la 12e place mondiale, la meilleure de leur histoire. Une performance qui confirme la régularité et la solidité d'une sélection désormais installée parmi les grandes nations du football.

Ce nouveau bond au classement est la conséquence directe du sacre continental remporté l'an dernier, mais aussi d'une série de résultats probants face à des adversaires de haut niveau. Depuis plusieurs saisons, le Sénégal enchaîne les performances, affichant une stabilité rare tant dans le jeu que dans les résultats. Cette constance lui permet de s'imposer comme la référence du football africain et de gagner le respect au-delà du continent.

Derrière cette réussite, c'est tout un projet sportif qui porte ses fruits. Encadrement technique structuré, génération de joueurs talentueux évoluant dans les plus grands championnats européens et esprit collectif fort : les ingrédients du succès sénégalais sont désormais bien identifiés. La sélection nationale récolte aujourd'hui le fruit d'un travail de fond entamé il y a plus d'une décennie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec cette 12e place mondiale, le Sénégal envoie un signal fort à ses futurs adversaires. Les Lions ne se contentent plus de briller en Afrique : ils ambitionnent désormais de s'installer durablement parmi l'élite mondiale. À l'aube de nouvelles échéances internationales, cette position historique nourrit de grandes ambitions et renforce l'espoir de tout un peuple passionné de football.