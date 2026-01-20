Congo-Brazzaville: Culture d'entreprise - AGL lance l'initiative « Win Together » en 2026

La direction des Ressources humaines de Congo Terminal, filiale du groupe Africa Global Logistics (AGL) entende renforcer, courant 2026, la culture d'entreprise, à travers l'initiative « Win Together » placée sous le signe de la cohésion et l'engagement d'entreprise.

Début janvier, la direction des Ressources Humaines de Congo Terminal a organisé une journée de team building sous le slogan « Win Together » marquant le début d'une année placée sous le signe de la cohésion et l'engagement humain au sein de ses filiales africaines.

Cette initiative vise à renforcer la culture d'excellence, le lien social et l'esprit d'équipe. Elle reflète également l'engagement de l'entreprise à oeuvrer pour le bien-être des collaborateurs, le développement de leurs compétences et la création d'un environnement de travail harmonieux et motivant.

Animé par Precy Dongui, coach certifié RNSP et IRC, ce team building a permis de réaliser plusieurs ateliers de réflexion, des activités ludiques et interactives de cohésion qui ont mis l'accent sur la cohésion, la collaboration et la créativité des équipes.

« Le team building n'est pas seulement un moment de détente, c'est un véritable levier pour développer l'esprit d'équipe, la communication et la confiance entre collègues. Chaque activité est pensée pour valoriser le potentiel de chacun et créer un environnement de travail inclusif et collaboratif » a expliqué Precy Dongui, coach certifié RNSP et IRC.

L'initiative, a indiqué le directeur des Ressources Humaines, Aristide Ndjawe, est une occasion unique de renforcer la cohésion et de partager ensemble la vision de ce groupe en 2026, notamment les axes d'intervention, les attentes d'amélioration et les objectifs chiffrés.

Ensemble, a-t-il indiqué à la clôture de la journée, il s'agit de dépasser les limites par une motivation collective et l'engagement des collaborateurs à poursuivre ensemble les projets du Groupe.