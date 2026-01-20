Congo-Brazzaville: 2026 - Le Cnosc présente les défis à relever

« Faisons en sorte que le Comité national Olympique et sportif congolais (Cnosc) puisse aider le sport congolais à aller de l'avant », telle est l'invite de Raymond Ibata formulée le 17 janvier lors de la cérémonie des voeux organisée à son honneur.

Le mouvement sportif congolais lui a rendu hommage et lui a témoigné de son soutien au cours d'une cette cérémonie. La cérémonie est un symbole de reconnaissance. Le président du Cnosc a d'abord été un grand athlète de volleyball avant d'être hissé à la tête de la Fédération congolaise de Volleyball. Une expérience sur laquelle s'appuie le mouvement sportif pour mener le Congo jusqu'au sommet.

« Vous pouvez vous rassurer de l'entière disponibilité des membres du mouvement sportif congolais pour la réalisation de votre programme de l'éducation olympique, de la consolidation et de la capacité d'accueil, de préparation et de réalisation des évènements sportifs », a précisé Auguste Nkounkou, le directeur de cabinet du président du Cnosc.

En cette nouvelle année, le Cnosc est focalisé sur la préparation et la participation des athlètes congolais aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal. C'est pour la première fois qu'ils se tiennent en Afrique comme l'indique son thème : « l'Afrique accueille et c'est Dakar qui célèbre ».

Le président du Cnosc a invité les fédérations à mieux se préparer dans la perspective des camps d'entraînement seront organisés très prochainement. Le but étant de permettre aux athlètes de maintenir à travers ces camps d'entraînement l'élan pour ne pas y faire piètre figure.

Un autre moment important qui attend le Cnosc est le renouvellement de ses instances dirigeantes. Il se fera selon Jean Baptiste Ossé, secrétaire général par intérim, courant du premier trimestre de cette année.

« Le Cnosc a reçu du Comité international olympique et de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique un plan stratégique. De ce plan, le Cnosc tirera son plan opérationnel à partir duquel il doit agir. La première des choses pour le bureau qui sera élu c'est de bâtir un plan opérationnel que le Cnosc aura à conduire pour la première année », a t-il conclu.