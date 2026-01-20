Cote d'Ivoire: Port autonome d'Abidjan - La success story d'un géant africain portée par Hien Yacouba Sié

Nommé en décembre 2010 par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, M. Hien Yacouba SIE a pris officiellement ses fonctions de Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan en avril 2011.

Depuis son entrée en fonction, il conduit l'institution avec une vision résolument tournée vers la modernisation, la performance et le rayonnement du Port d'Abidjan, à travers la mise en œuvre de réformes et de projets structurants.

Rétrospective des actions d'un grand bâtisseur

À son arrivée à la tête du Port Autonome d'Abidjan en 2011, la situation de la plateforme portuaire est préoccupante. Le trafic est en recul, les équilibres financiers sont fragilisés, les infrastructures montrent leurs limites face aux standards du commerce maritime international, et la confiance des partenaires économiques s'est érodée. L'outil portuaire abidjanais apparaît alors en perte de vitesse.

Face à ce constat, le Directeur général engage sans délai une transformation en profondeur. Animé par une vision claire et une forte capacité d'action, il fixe une priorité stratégique : redresser durablement le Port d'Abidjan et le repositionner comme un hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest.

Cette ambition se traduit par la mise en œuvre d'une stratégie structurée autour de quatre axes majeurs, visant à moderniser les infrastructures, renforcer la performance opérationnelle, restaurer la confiance des partenaires et soutenir la compétitivité de l'économie nationale et sous-régionale. Le premier axe stratégique est consacré à la remise à niveau et au renforcement des infrastructures existantes, ainsi qu'au développement de nouvelles installations mieux adaptées aux exigences et besoins.

Le deuxième axe vise la reconquête et la consolidation de la position du Port d'Abidjan comme principal port de transbordement et de transit sur la façade ouest-africaine. Le troisième axe porte sur le renforcement du management de la qualité, tandis que le quatrième s'inscrit dans une démarche rigoureuse de conformité aux exigences sécuritaires et environnementales.

Sur le plan infrastructurel, le programme s'est ouvert par une phase prioritaire de réhabilitation des installations existantes, devenues vétustes et insuffisamment alignées sur les normes internationales. Cette étape a permis une relance rapide des activités portuaires et favorisé le retour progressif des trafics à des niveaux comparables à ceux observés avant la crise. Un leadership aligné sur les priorités nationales dénies par le Chef de l'Etat SEM Alassane Ouattara.

L'accession au pouvoir d'Etat de SEM Alassane Ouattara a marqué un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Sous son impulsion, un vaste programme de modernisation des infrastructures stratégiques a été lancé, avec une priorité accordée aux secteurs clés tels que les transports, la logistique, le commerce extérieur. C'est dans ce contexte porteur que le port d'Abidjan a connu une transformation remarquable. M. Hien Yacouba SIE, Ingénieur chevronné, a su s'aligner sur cette vision présidentielle avec loyauté, compétence et efficacité.

Avec l'appui du gouvernement dont les plans de développement (2012-2015 et 2016-2020) accordent une place importante au secteur des transports, plusieurs projets de réalisation de nouvelles infrastructures ont été initiés par la Direction Générale du Port Autonome d'Abidjan en vue de pallier les insuffisances identifiées. Le premier projet lancé est la construction d'un môle au Terminal à Pêche. Il a été inauguré et mis en exploitation depuis septembre 2015.

Par la suite, un autre projet prioritaire dans la stratégie conduite par Hien SIE fut l'élargissement et de l'approfondissement du Canal de Vridi. Cet ouvrage inauguré en 2019, permet désormais d'accueillir aisément des navires de 16 mètres de tirant d'eau sans limitation de longueur. Autre chantier stratégique mené avec brio, le 2ème Terminal à Conteneurs du Port d'Abidjan, fleuron des infrastructures portuaires. Il est labélisé « Green Terminal ».

Ce projet d'envergure, opérationnel depuis décembre 2022, a permis d'augmenter considérablement la capacité de traitement des conteneurs et d'attirer de nouvelles lignes maritimes internationales. Avec une productivité record et des équipements de dernière génération, ce terminal renforce la compétitivité du port d'Abidjan face aux grandes plateformes africaines. Un nouveau Terminal roulier moderne a été construit et mis en exploitation en 2018. Ce terminal pourra, à terme, traiter 70 000 véhicules par an, faisant du port d'Abidjan un grand port de transbordement pour les véhicules.

Les quais du Terminal vraquier ont été rempiétés en 2017 permettant d'y accueillir des navires avec 50 000 tonnes contre 30 000 tonnes avant. Quant à l'optimisation du domaine portuaire par la création de terrains supplémentaires par remblaiement de la baie lagunaire : Une première phase de 40 hectares a été déjà réalisée. Ce projet vise à augmenter la capacité de stockage du port d'Abidjan avec la possibilité d'installer de nouvelles unités industrielles.

Enfin, un terminal céréalier a été inauguré le 30 mai 2023. L'ouvrage permet au Port d'Abidjan de devenir le principal hub pour la redistribution des céréales qui sont importées en grandes quantités chaque année par les États de la sous-région pour les besoins de consommation des populations. Ce vaste programme de développement du port d'Abidjan, a valu à Hien SIE, QUI EN EST le véritable maître d'orchestre, d'être élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre National, le 21 février 2019.

Une dynamique de croissance continue

Ces projets ne sont pas de simples infrastructures : ils sont le socle d'une croissance continue. Grâce à eux, le port d'Abidjan a vu son trac augmenter de façon spectaculaire, renforçant sa place comme moteur économique national.

Les efforts ainsi entrepris ont entrainé une croissance régulière du trafic global de marchandises qui s'est établi à 40,1 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 15,6 % par rapport à 2023. Le trafic conteneurisé a, en l'espace de deux années grâce aux performances du second terminal à conteneurs, largement dépassé la barre du million de boîtes pour atteindre 1,6 millions de TEU (équivalents 20 pieds) avec 532 470 conteneurs transbordés.

Des réformes audacieuses pour une transformation en profondeur

Moderniser les infrastructures est certainement le cœur de la politique du premier responsable du Port Autonome d'Abidjan. Mais pour développer le port, il mise également sur d'autres réformes toutes aussi importantes.

Au niveau financier, l'un des aspects essentiels de la gestion de M.SIE a été son engagement en faveur de la bonne gouvernance. Pour lui, il fallait en 2011 assainir les finances de l'entreprise. Pour ce faire, le contrôle interne est renforcé, les charges improductives sont réduites ou supprimées et les recettes sont accrues. Les résultats ne se font pas attendre. À partir de 2013, le chiffre d'affaires enregistre des hausses significatives et en constantes progressions.

L'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation, commise par la Direction Générale, reconnaît dès mars 2013, le fruit des réformes. Elle attribue au Port Autonome d'Abidjan, les notes « BBB- » à long terme et « B » à court terme avec « perspective positive ». Douze années plus tard, en 2025, cette agence décerne au PAA, la note « AA » à long terme et « A1 » à court terme, avec des perspectives stables pour la période allant de septembre 2025 à août 2026.

Cette notation donne à M. Hien Yacouba SIÉ et son équipe, des arguments forts pour se présenter sur les marchés financiers afin de lever des fonds pour réaliser les investissements nécessaires au développement du port d'Abidjan. Au niveau sûreté et sécurité : un autre défi de taille était la sécurité. Bien que certifié depuis 2004 aux normes du code ISPS, il fallait absolument et rapidement, réaliser des investissements significatifs pour répondre encore mieux aux exigences internationales.

C'est ce qui a été fait. Les mesures prises par l'Autorité portuaire ont largement contribué à faire désormais de la sécurité et de la sûreté une réalité au port d'Abidjan. Toutes les actions entreprises dans ce domaine ont amené les garde-côtes américains à remettre le port d'Abidjan sur la liste blanche des ports sûrs et fréquentables du Port Security Advisory.

Le Directeur Général du PAA voulait aussi que la qualité des services rendus aux navires et aux marchandises soit conforme aux standards mondiaux. Il a alors engagé les agents de l'entreprise à aller dans ce sens.

L'Autorité portuaire a également mis l'accent sur d'autres réformes toutes aussi importantes telles que l'amélioration continue de la qualité des prestations par la certification à la norme Qualité IS0 9001:2015, la norme Environnementale IS0 14001:2015, la norme du Code ISPS pour la Sûreté des navires et des installations portuaires et la certification à la norme ISO 27001:2022, norme de référence internationale en matière de gestion efficace du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI).

Des résultats salués et une reconnaissance méritée

Les nombreuses réalisations menées sous la direction de M. Hien Yacouba SIÉ n'ont pas manqué d'être reconnus, tant sur le plan national qu'international. Le Port Autonome d'Abidjan a récolté plusieurs distinctions témoignant de ses performances, son efficacité, sa compétitivité et de son engagement envers la bonne gouvernance.

Ainsi, le Port Autonome d'Abidjan a obtenu :

Le Prix national d'Excellence de la Meilleure Contribution au Rayonnement du Secteur du Transport reçu du Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA, le 05 septembre 2023, lors de la Journée nationale d'Excellence ;

Le Prix 2024 de la performance économique et nancière du secteur marchand, octroyé le 02 octobre 2024, par le ministre ivoirien du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises Publiques, M. Moussa SANOGO ;

Le prix d'excellence du meilleur projet BTP de l'année décerné par le Project Management Institute Côte d'Ivoire, le 30 novembre 2024 ;

Trois distinctions majeures lors des Awards des ports africains en 2024 à Conakry :

Le Prix de la meilleure performance trac, import-export 2023 ;

Le Prix du meilleur trac conteneurs (EVP) 2023 ;

Le Prix du meilleur trac transit (intégration des économies sous-régionale).

Le PAA s'est vu également décerné deux distinctions au cours du 45ème Conseil de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC) qui s'est tenu à Pointe Noir au Congo :

Le « Prix de la Meilleure Performance Trafic Import (Volume) 2024 » - hors transbordement et transit ;

Le « Prix du Meilleur Trafic Transit 2024 ».

Ces distinctions confirment le positionnement du Port d'Abidjan parmi les plateformes logistiques les plus performantes du continent, et témoignent du rôle stratégique qu'il joue dans l'intégration économique sous-régionale.

Un acteur clé de la coopération portuaire

Conscient que le développement d'un port ne peut se faire en vase clos, M. Hien SIE, a également œuvré à renforcer la coopération portuaire à l'échelle régionale et internationale. Sous son leadership, le Port Autonome d'Abidjan a multiplié les partenariats stratégiques avec d'autres ports, des institutions spécialisées, et des acteurs majeurs de la chaîne de logistique. Cet engagement s'est soldé par une dynamisation de l'activité de coopération avec l'élection du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan en qualité de vice-président de la région Afrique-Europe de la prestigieuse organisation Maritime et portuaire (IAPH) en juin 2015 à Hambourg (Allemagne).

M. Hien Yacouba SIÉ est également désigné Président de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en mai 2013 à Conakry (Guinée) au cours de son 36e Conseil annuel.

Aujourd'hui, en 2025, le port d'Abidjan se positionne comme l'un des ports les plus performants et les plus innovants de la façade atlantique de l'Afrique. Les chiffres sont éloquents : trafic en hausse constante, croissance des recettes, amélioration de la compétitivité, et reconnaissance nationale et internationale.

A travers son leadership, son sens de l'anticipation et son attachement à l'intérêt général, le Directeur général du Port Autonome d'Abidjan a su écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du port d'Abidjan. Il a redonné espoir à tout un écosystème, et a hissé le port d'Abidjan au rang de fierté nationale.

La célébration des festivités marquant les 75 ans d'existence du port d'Abidjan qui s'est tenue, les 11 et 12 septembre 2025, sous le Haut Patronage du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, vient couronner ces accomplissements remarquables. Cet évènement historique a rassemblé les acteurs du secteur maritime, les partenaires internationaux et les autorités publiques, témoignant de la place stratégique qu'occupe le port d'Abidjan dans le développement économique de la Côte d'Ivoire.

Ces festivités ont également été l'occasion de réaffirmer la volonté commune de poursuivre les réformes et d'écrire de nouvelles pages ambitieuses pour l'avenir.