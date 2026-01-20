Afrique: CAN 2025 - La CAF condamne des incidents lors de la finale Maroc-Sénégal

La Confédération Africaine de Football (CAF) a vivement réagi après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, disputée hier soir à Rabat entre le Maroc et le Sénégal. Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, l'instance dirigeante du football africain a condamné le comportement jugé « inacceptable » de certains joueurs et officiels.

Selon la CAF, des actes inappropriés ont été constatés au cours et à l'issue du match, notamment à l'encontre de l'équipe arbitrale et des organisateurs de la rencontre. L'organisation rappelle que le respect des officiels, des règles du jeu et de l'éthique sportive constitue un principe fondamental de ses compétitions.

« La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs », souligne le communiqué, insistant sur la nécessité de préserver l'intégrité des compétitions continentales et l'image du football africain.

L'instance africaine indique par ailleurs qu'elle a entrepris l'examen de l'ensemble des images disponibles. Le dossier sera transmis aux instances compétentes afin que des mesures disciplinaires appropriées soient prises à l'encontre des personnes reconnues coupables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La CAF n'a pas, à ce stade, précisé la nature exacte des sanctions encourues, mais affirme sa volonté d'agir avec fermeté pour prévenir la répétition de tels incidents lors de ses futures compétitions.