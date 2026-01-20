Ethiopie: La célébration du Timket à Addis-Abeba imprime aux visiteurs une impression profonde et durable

Addis-Abeba — La célébration de Timket à Addis-Abeba a profondément marqué trois visiteurs français, qui expriment unanimement leur admiration et leur espoir.

À l'occasion de la fête de Timket célébrée à Addis-Abeba, l'Agence de nouvelles éthiopienne a recueilli les impressions de trois ressortissants français profondément touchés par la ferveur et la splendeur de cet événement majeur du calendrier religieux éthiopien.

Le frère François Xavier, prêtre catholique de passage en Éthiopie, décrit Timket comme une véritable révélation spirituelle. Présent à Jan Meda, il a été frappé par l'immensité et la joie de la foule rassemblée, une ambiance qui lui rappelle les Journées Mondiales de la Jeunesse, tout en étant profondément enracinée dans l'identité éthiopienne.

« Ici, la foi s'exprime avec une joie contagieuse et une grande beauté », témoigne-t-il.

Les tenues traditionnelles, les chants, la musique et la communion entre les fidèles lui donnent l'image d'un peuple uni, célébrant Dieu avec dignité et fierté. Une expérience marquante qui lui donne, selon ses mots, l'envie de prolonger son séjour et d'approfondir sa découverte du pays.

Jean-Baptiste, enseignant-chercheur en anthropologie et fin connaisseur de l'Éthiopie, vivait pour la première fois la célébration de Timket.

Malgré ses nombreuses années passées dans le pays, l'événement l'a profondément impressionné.

Dans son entretien avec l'ENA, il insiste sur la grandeur des processions et sur la place centrale qu'occupe la foi dans l'espace public. « C'est une célébration remarquable par son ampleur et par l'énergie positive qu'elle dégage », explique-t-il.

Selon lui, Timket illustre pleinement la richesse culturelle et spirituelle de l'Éthiopie, capable de rassembler habitants et visiteurs dans un même élan collectif.

Le père Benoît David, prêtre catholique vivant à Addis-Abeba depuis sept ans, offre un regard nourri par l'expérience du quotidien. Participant chaque année aux célébrations de Timket, il décrit cette fête comme « un moment où l'âme profonde de l'Éthiopie se révèle ».

Il se dit particulièrement ému par la "marée blanche" de fidèles vêtus de blanc, symbole de paix et de pureté, ainsi que par la générosité et la chaleur humaine du peuple éthiopien. « L'accueil est authentique et profondément humain », confie-t-il à l'ENA.

Les trois visiteurs soulignent également l'image d'une Addis-Abeba vibrante et en pleine transformation, qui parvient à conjuguer modernité urbaine et traditions ancestrales. Cette capitale à la fois spirituelle et moderne renforce leur admiration pour le pays.

Ils évoquent enfin la gentillesse, la générosité et l'ouverture des Éthiopiens, aussi bien à Addis-Abeba que dans les régions. Même dans la simplicité, l'hospitalité s'exprime avec sincérité et laisse une empreinte durable chez ceux qui la découvrent.

En conclusion, ils encouragent vivement les voyageurs à découvrir l'Éthiopie à l'occasion de Timket, célébré le 19 janvier, qu'ils considèrent comme une porte d'entrée privilégiée pour comprendre l'âme de la nation :

« Venir en Éthiopie, c'est rencontrer un peuple accueillant, une foi vivante et une culture profondément inspirante. »