Ile Maurice: Rodrigues planche sur des admissions secondaires plus équitables et inclusives

Johnson Roussety, chef commissaire adjoint et commissaire à l'Éducation de Rodrigues, a participé à la réunion consultative sur les modes d'admission proposés dans les écoles secondaires, qui s'est tenue le jeudi 15 janvier au sir Harilal Vaghjee Memorial Hall, à Port-Louis.

Sur le thème Transformation du secteur éducatif mauricien, cette session faisait suite aux propositions présentées lors des Assises de l'Éducation en 2025. Elle a permis aux parties prenantes de partager leurs points de vue sur les stratégies visant à créer un système d'admission plus équitable, plus équilibré et plus inclusif.

Trois grands axes ont été abordés au cours de cette rencontre: la révision du mode d'admission en Grade 7 après les examens du PSAC, incluant la proposition d'abolition du NCE, la révision du système de notation du PSAC et la question des collèges mixtes. Johnson Roussety a évoqué plusieurs points qui préoccupent les parties prenantes du secteur éducatif à Rodrigues.

Admission en Grade 7

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère a proposé deux options pour l'admission en Grade 7. La première consiste à établir 21 collèges nationaux pour les meilleurs élèves du PSAC, les autres collèges tombant dans la catégorie régionale. 2 400 places seraient disponibles dans les collèges nationaux. Cependant, Johnson Roussety a exprimé des préoccupations sur ce modèle, soulignant qu'il pourrait stigmatiser les collèges régionaux et créer des hiérarchies préjudiciables.

La seconde proposition élimine cette distinction, regroupant tous les collèges sous une classification régionale, ce qui serait moins susceptible de mener à la stigmatisation ou à la stratification sociale entre les établissements, favorisant ainsi une approche plus équitable dans l'éducation secondaire.

Notation du PSAC

La révision du système de notation du PSAC a révélé des préoccupations importantes concernant les bandes de notation, en particulier la large fourchette du Grade 1 (75 à 100), qui génère confusion et frustration.

Deux élèves ayant obtenu quatre Grade 1 peuvent avoir des profils académiques très différents, avec des moyennes de 76 à 100, tout en étant jugés équivalents. À Rodrigues, de nombreux élèves éprouvant des difficultés sont dirigés vers des choix secondaires, malgré leurs efforts, causant une détresse significative chez ceux-ci et leurs familles.

Moyenne générale - GPA

Johnson Roussety propose l'introduction d'une moyenne générale (Grade Point Average - GPA) dans les résultats du PSAC pour améliorer la transparence et la précision des admissions. La GPA, calculée à partir des notes des matières, pourrait accorder une pondération élevée aux disciplines clés comme les mathématiques et l'anglais.

Par exemple, des élèves ayant obtenu un Grade 1 pourraient avoir des GPA de 98 et 76, révélant des différences de niveau invisibles aujourd'hui. Une proposition de réintroduction d'un système de classement a aussi été discutée, mais la GPA se concentre sur le niveau académique réel de l'élève. À Rodrigues, cela pourrait clarifier les critères d'admission au Rodrigues College, en remplaçant un Grade 1 trop large et imprécise.

Le ministère envisage aussi de réviser les bandes de notation, comme attribuer le Grade 1 aux notes supérieures à 90 jusqu'à 100 et le Grade 2 aux notes entre 81 et 90.

Mixité au collège

Un large consensus favorise la mixité dans l'enseignement secondaire à Rodrigues, soutenue par Johnson Roussety, qui estime que la question ne devrait plus se poser. Les établissements doivent préparer les jeunes à vivre ensemble, tandis que la ségrégation par genre contrarierait cet objectif d'inclusion et de cohésion sociale.

Il a enfin été indiqué que des consultations spécifiques seront menées dans les prochains mois afin de redéfinir les modes d'admission dans les collèges à Rodrigues. Ces consultations impliqueront l'ensemble des parties prenantes concernées et viseront à aligner les dispositifs locaux sur le cadre national des réformes, tout en tenant compte des réalités spécifiques de Rodrigues.