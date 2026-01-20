Ile Maurice: Gastro-entérite - Gare aux microbes quand il fait chaud !

interview

Quand les températures grimpent, ce n'est pas seulement notre corps qui souffre de la chaleur. Les microbes, eux aussi, se développent plus rapidement. C'est ce qui explique la hausse des cas de gastro-entérite observée durant les premières semaines de janvier dans les centres de santé du pays. Les professionnels de santé indiquent que la chaleur favorise la prolifération des bactéries dans les aliments et dans l'eau, augmentant ainsi les risques d'infection.

Qu'est-ce que la gastro-entérite ?

La gastro-entérite est une infection du système digestif, qui touche l'estomac et les intestins. Elle se manifeste par plusieurs symptômes : maux de ventre, diarrhées, vomissements, perte d'appétit et parfois fièvre.

Tout le monde peut attraper une gastroentérite, mais la maladie est plus dangereuse chez les jeunes enfants et les personnes âgées. En effet, ils peuvent se déshydrater très rapidement, surtout lorsqu'il fait chaud.

Attention aux aliments à risque

Avec les fortes chaleurs, certains aliments deviennent plus dangereux s'ils sont mal conservés. Le poulet, les autres volailles, la viande, le lait ou les plats cuisinés laissés trop longtemps hors du réfrigérateur peuvent se détériorer rapidement. Les consommer peut provoquer une intoxication alimentaire.

L'eau non potable représente également un danger si elle n'est pas propre. Elle peut contenir des microbes invisibles à l'oeil nu.

Les bons réflexes pour se protéger

Heureusement, il est possible de réduire les risques en adoptant quelques gestes simples au quotidien.

L'hygiène est essentielle : il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, notamment avant de manger, après être allé aux toilettes, après avoir joué dehors ou après avoir touché des animaux.

Il est aussi recommandé de boire uniquement de l'eau bouillie lorsque l'on n'est pas certain de sa qualité. Faire bouillir l'eau permet d'éliminer les microbes.

Côté alimentation, mieux vaut consommer des repas fraîchement préparés et bien chauds. Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés avant d'être mangés. Les aliments fragiles doivent toujours être conservés au réfrigérateur pour ralentir la multiplication des bactéries.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si un enfant a des diarrhées fréquentes, vomit beaucoup, semble très fatigué ou boit peu, il est important d'en parler rapidement à un adulte et de consulter un médecin. La gastro-entérite ne doit jamais être prise à la légère. En respectant les règles d'hygiène et en faisant attention à ce que l'on mange et boit, il est possible de rester en bonne santé, même pendant les périodes de forte chaleur.

1 299 cas signalés en une semaine

Entre le 5 et le 11 janvier, les établissements de santé publics ont enregistré 1 299 cas de gastro-entérite. Ce chiffre marque une progression par rapport à la période du 29 décembre au 4 janvier, durant laquelle 1 194 cas avaient été rapportés. Pour le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, cette hausse s'explique en grande partie par les fortes températures. Il met en garde contre les risques liés à la consommation d'aliments sensibles, en particulier le poulet et les autres volailles, qui peuvent se dégrader rapidement sous l'effet de la chaleur.