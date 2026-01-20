Ile Maurice: Un haut cadre licencié après une procédure disciplinaire

Les suppressions de poste se poursuivent à la Central Water Authority (CWA), qui a mis fin au contrat de son Chief Engineer le vendredi 16 janvier après une enquête indépendante sur la construction du réservoir de Cluny (photo) et des faits survenus entre octobre 2021 à juin 2023.

Cette mesure intervient après l'émission d'une lettre de charges le 18 juillet 2025, consécutive à l'examen par le conseil d'administration des conclusions d'une enquête interne. Selon les documents officiels, le Chief Engineer est accusé de manquements à ses obligations professionnelles et à son devoir de confiance dans la gestion et le suivi des travaux - supervision du chantier, participation aux réunions de suivi et vérifications techniques des essais de béton. Une seconde accusation porte sur une conduite jugée inapte à exercer les fonctions du poste occupé.

Suspendu dans l'attente d'une audience disciplinaire, l'intéressé a été entendu en décembre 2025, avant la clôture de la procédure en janvier. À l'issue des débats, le panel disciplinaire a retenu certaines accusations comme établies sur la balance des probabilités, tandis que d'autres ont été abandonnées ou non poursuivies. Tenant compte de ces conclusions, le conseil d'administration a décidé de mettre fin à son contrat avec effet immédiat pour faute grave et rupture du lien de confiance. Le paiement de son salaire jusqu'à la date de notification et du bonus de fin d'année au prorata a été confirmé.

Le dossier du réservoir de Cluny s'inscrit toutefois dans un cadre plus large. À l'issue d'une enquête interne menée par la CWA, sept personnes - hauts cadres, ingénieurs et officiers, ont été mises en cause. Le rapport, soumis le 22 juillet 2025, a conduit à la suspension de quatre ingénieurs, tandis que trois autres ont été appelés à s'expliquer devant la direction. Le dossier a également été transmis à la Financial Crimes Commission, appelée à examiner d'éventuelles responsabilités pénales ou financières. L'entreprise chargée des travaux, Sotravic, sera également convoquée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet concerné, lancé en janvier 2021, portait sur la construction d'un réservoir de 3 000 m3 à Cluny et un réservoir renforcé de 2 000 m3 à Eau-Bleue au coût total de Rs 74 millions. Commencés en octobre 2021, les travaux ont connu plusieurs retards, la livraison étant reportée à septembre 2023. Des défauts avaient été signalés dès mars 2023 et confirmés lors d'inspections ultérieures. En janvier 2025, plus de 25 fissures ont été constatées sur l'ouvrage, conduisant à la décision de le démolir.

Dans ce contexte, le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, a déjà fait comprendre qu'il n'acceptera aucune négligence dans la gestion des projets de la CWA. Il a rappelé que l'ensemble des employés de l'organisme sont tenus de respecter strictement leurs obligations contractuelles et techniques, en particulier lorsqu'il s'agit d'infrastructures stratégiques liées à l'approvisionnement en eau potable.