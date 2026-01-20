Ile Maurice: Mauritius Post engage une réflexion sur son avenir

Mauritius Post Ltd a tenu, ce lundi 19 janvier, un atelier au Hennessy Park Hotel, dans le cadre d'une réflexion approfondie sur l'avenir de l'institution postale. Placée sous la tutelle du ministère de la Technologie de l'information, de la communication et de l'innovation, cette rencontre marque une nouvelle étape dans le processus de repositionnement de l'entreprise, fondée en 1772.

L'objectif affiché est d'élaborer une feuille de route claire et opérationnelle afin de restaurer l'équilibre financier de la Poste, moderniser ses services et accompagner la vision de réforme portée par les autorités. Les travaux s'inscrivent dans un contexte de mutation profonde des services postaux, confrontés à la baisse du courrier traditionnel et à l'accélération de la transformation numérique.

Le ministre de la Technologie de l'information, Avinash Ramtohul, a pris part à cette première journée d'atelier, aux côtés des cadres et du personnel de Mauritius Post Ltd. Il a souligné l'importance d'une approche participative, estimant que la transformation de l'institution doit s'appuyer sur l'engagement de ses employés. Le ministre a annoncé qu'il poursuivra sa participation aux travaux lors de la seconde journée, prévue ce mardi.

Dans son intervention, Avinash Ramtohul a dressé un état des lieux des difficultés auxquelles fait face la Poste, évoquant notamment un déficit d'innovation et certaines décisions opérationnelles prises au cours de la dernière décennie, qui ont contribué à fragiliser l'organisation. Il a insisté sur le rôle central du capital humain, présenté comme l'un des principaux leviers de redressement.

Les échanges, organisés sous forme de sessions interactives, ont permis aux participants d'identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise, ainsi que les défis à relever. Trois axes structurants ont été mis en avant : la valorisation des ressources humaines, l'optimisation des processus internes et le recours accru à l'innovation dans la gestion stratégique.

À l'issue de cet atelier, une stratégie globale doit être élaborée et finalisée d'ici la fin du mois de février. Celle-ci intégrera les projets inscrits dans le Digital Transformation Blueprint, afin d'assurer une cohérence avec la vision nationale de modernisation des services publics. Parallèlement, Mauritius Post Ltd a lancé une consultation publique en ligne, invitant les citoyens à soumettre leurs propositions pour renforcer le rôle de la Poste et contribuer à son repositionnement au service de l'économie et de la population.