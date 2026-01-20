Ile Maurice: Soupçons de pots-de-vin et promotions contestées dans un collège du centre

De graves allégations de dysfonctionnements administratifs et de corruption secouent un collège de filles situé dans le centre de l'île. Selon plusieurs sources concordantes, l'établissement serait accusé de contourner les réformes mises en place par le ministère de l'Éducation, en appliquant un système de promotion interne jugé «opaque, arbitraire et discriminatoire».

Des lanceurs d'alerte affirment que certaines élèves ayant échoué aux examens de Grade 9 et de Grade 10 auraient été promues, tandis que d'autres, dans une situation académique similaire, devraient injustement redoubler. Une situation qui suscite incompréhension et colère chez de nombreux parents. Ces derniers estiment que des considérations dites «séculaires» ou administratives prennent le pas sur l'intérêt et le bien-être d'élèves non fautives, pénalisées sans justification claire.

L'accusation la plus préoccupante concernerait un soupçon de corruption directe. Une élève aurait obtenu sa promotion après le versement présumé d'un pot-de-vin de Rs 10 000 à la direction de l'établissement. Selon des témoignages, la jeune fille aurait confié ce fait, de manière innocente, à ses camarades, déclenchant une onde de choc au sein de la communauté scolaire.

Face à la gravité de ces accusations, un appel pressant est lancé au ministre de l'Éducation afin qu'une enquête interne soit ouverte sans délai. Les parents demandent également un réexamen de toutes les copies d'examens de Grade 10, afin de garantir que les promotions reposent uniquement sur le mérite académique. Contacté, le ministère de l'Éducation a déclaré : «Le ministère ouvrira une enquête pour vérifier si les allégations s'avèrent fondées.»