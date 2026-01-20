Tunis — La Tunisie a officiellement lancé, dimanche, un vaste programme national de reboisement baptisé "Ceinture verte", destiné à lutter contre la dégradation des sols et la désertification, dans le centre et le sud du pays, a annoncé le ministère de l'Environnement.

L'initiative lancée par le département de l'Environnement en partenariat avec les Directions générales des forêts et les services locaux, prévoit la création d'une bande écologique continue traversant plusieurs gouvernorats afin de protéger les terres agricoles contre l'ensablement, tout en développant des espaces verts et des activités liées aux pépinières et à l'agroforesterie. Il s'agit également de valoriser les eaux usées et les déchets verts issus des opérations d'élagage des arbres et de renforcer les pépinières relevant de la société Tunisie Autoroutes.

Le programme a été lancé le 18 janvier par le ministre de l'Environnement Habib Abid, lors d'une opération de plantation d'arbres le long de l'autoroute, notamment à El Jem (Mahdia), Bir Salah et El Hencha (Sfax), ainsi qu'à Menzel Chaker. Il inclut également l'aménagement d'espaces verts et la réhabilitation de l'ancienne décharge d'Agareb, intégrée à la réserve naturelle d'El Gonna (Sfax).

Selon le ministère, 4.000 arbres ont été plantés dimanche sur un tronçon autoroutier long de plus de 20 kilomètres. Le programme prévoit au total la plantation de 60.000 jeunes plants d'ici à fin 2026.

Annoncé une première fois lors de la Fête nationale de l'arbre en novembre 2025, le projet s'inscrit dans le Plan national de développement 2026-2030. Il concernera notamment les gouvernorats de Gabès, Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa, formant un corridor écologique dans des zones particulièrement exposées à la désertification.

Les autorités tunisiennes entendent, à travers ce programme, freiner l'avancée du désert, restaurer les sols dégradés, améliorer la résilience climatique des régions concernées et impliquer les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles.

Dimanche, le ministre de l'Environnement s'est également rendu à Agareb, dans le gouvernorat de Sfax et à la réserve voisine, où des oryx d'Arabie et des gazelles ont été réintroduits et des pins et caroubiers ont été plantés sur une superficie d'environ 4.500 hectares.