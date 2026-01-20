Maroc: Banques - Un besoin de liquidité de 135,7 MMDH en décembre 2025

Le besoin de liquidité des banques s'est accentué, en décembre 2025, à 135,7 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, après 129,1 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La Banque centrale a ainsi porté le volume global de ses injections à 154,5 MMDH, dont 72,1 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 47 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 35,5 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, ressort-il de la récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de BAM.

Au niveau du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 6 MMDH en décembre et le taux moyen pondéré s'est situé à 2,25%.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux ont connu de légères hausses en décembre aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire, rapporte la MAP.

Pour ce qui est des taux créditeurs, ils ont accusé en novembre une baisse de 47 points de base (pb) à 2,31% pour ceux à 6 mois et de 11 pb à 2,6% pour ceux à un an.

Quant au taux de rémunération des comptes sur carnet, il a été fixé à 1,61% pour le premier semestre de 2026 après 1,91% au deuxième semestre de 2025.

En ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de l'enquête de BAM auprès des banques relatifs au troisième trimestre de 2025 indiquent une quasi-stabilité d'un trimestre à l'autre du taux moyen global à 4,85%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont baissé de 6 pb à 5,71%, avec notamment un repli de 4 pb à 4,64% pour ceux à l'habitat et une quasi-stabilité à 6,89% de ceux à la consommation.

S'agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont enregistré une hausse de 2pb à 4,74%, recouvrant une augmentation de 8 pb à 4,72% pour les facilités de trésorerie et des reculs de 34 pb à 4,48% pour les prêts à l'équipement et de 10 pb à 5,37% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d'entreprises, les taux ont diminué de 3 pb à 4,64% pour les grandes entreprises et de 2 pb à 5,41% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).