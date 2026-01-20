Maroc: Al Mada annonce la nomination de Mme Noufissa Kessar en tant que Présidente-Directrice Générale

Le Conseil d'administration d'Al Mada, réuni vendredi, a décidé de nommer Mme Noufissa Kessar au poste de Présidente-Directrice Générale du groupe, avec effet immédiat, succédant à feu Hassan Ouriagli.

"Suite au décès de M. Hassan Ouriagli, Président Directeur Général d'Al Mada, le Conseil d'administration, réuni ce jour, lui a rendu hommage pour son leadership, ses nombreuses réalisations et son dévouement exemplaire au service du groupe. Son engagement a marqué l'histoire d'Al Mada et a fortement contribué à sa position stratégique dans l'économie nationale et africaine", indique un communiqué du groupe.

Al Mada a adressé à cette occasion ses plus sincères condoléances à la famille de M. Hassan Ouriagli, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs du groupe, partageant leur peine en ce moment de profonde émotion.

La nomination de Mme Noufissa Kessar s'inscrit dans la continuité de l'engagement d'Al Mada en faveur de l'innovation, de la croissance durable et de l'excellence opérationnelle.

Mme Kessar a construit sa carrière au sein du groupe, d'abord au niveau de la banque du groupe, puis au holding Al Mada en qualité de Directrice Générale Adjointe, où elle a contribué activement aux projets stratégiques et au développement global du groupe.

Diplômée de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Mme Kessar a fait l'essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada d'abord au sein d'Attijariwafa Bank où elle a, entre autres, participé à la création d'Attijari Finances Corp et ce, avant de rejoindre le Holding. Elle est également administratrice dans certaines filiales du Groupe Al Mada.

Sous la direction de Mme Kessar, Al Mada consolidera le développement en cours, l'innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l'international, dans le respect des valeurs fixées par les actionnaires du Groupe, conclut le communiqué.