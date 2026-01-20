Maroc: Clôture du projet 'Girls Impact Bonds' pour l'autonomisation des jeunes filles NEET

La cérémonie de clôture du projet "Girls Impact Bonds" (GIB) visant l'autonomisation socio-économique des jeunes filles sans emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET) à travers le renforcement de la connaissance de leurs droits et de leur insertion socio-économique, s'est déroulée, vendredi à Rabat, en présence de représentants de la société civile et des partenaires.

Lancé en 2023, le projet GIB est le fruit d'un partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec le soutien de l'Agence espagnole de la coopération internationale au développement (AECID).

S'exprimant au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le secrétaire général du département de la Jeunesse, Mustapha Messaoudi, a fait savoir que le projet a profité à plus de 2.100 jeunes filles dans les régions de l'Oriental et de Souss-Massa.

Elles ont bénéficié directement de services intégrés dans divers espaces notamment les foyers féminins, a indiqué M. Messaoudi, relevant que près de 15.000 jeunes filles ont été sensibilisées aux nouvelles prestations mises en place au sein des structures de proximité.

Conçu pour renforcer l'autonomisation et l'insertion socio-économique des jeunes filles NEET, le projet GIB offre à celles-ci des opportunités concrètes de formation, de mentorat et d'accompagnement en matière d'emploi ou d'entrepreneuriat, a-t-il poursuivi, ajoutant que le projet a expérimenté une approche innovante combinant finances publiques et privées pour créer un impact durable.

Le projet a également permis de tester un modèle de développement fondé sur la collaboration entre institutions publiques, société civile et secteur privé, mettant en avant l'innovation, la responsabilité partagée et le financement basé sur les résultats, a-t-il fait remarquer, notant que cette dynamique multisectorielle a créé un réseau de soutien durable pour les jeunes filles et favorisé la généralisation de bonnes pratiques aux échelles locale et nationale.

Il a, par la même occasion, exprimé le souhait du ministère de capitaliser sur cette expérience pour généraliser l'approche du projet GIB à l'échelle nationale, à savoir renforcer les programmes dédiés aux jeunes filles et continuer à bâtir des opportunités durables d'autonomisation, de leadership et d'insertion socio-économique.

Pour sa part, la représentante de l'UNFPA Maroc, Marielle Sander, a déclaré à la MAP que ce projet "innovant et important" a permis aux bénéficiaires d'apprendre des techniques et des moyens d'autonomisation économique et de leadership, ajoutant que ces jeunes filles sont désormais capables de prendre leur destin en main.

Soulignant l'importance de la contribution des jeunes filles au développement du Royaume, Mme Sander a formulé le voeu de voir d'autres partenaires investir dans les compétences féminines en s'inspirant de l'expérience innovante de GIB.

De son côté, le coordinateur général de l'AECID au Maroc, Vicente Ortega Camara, a relevé le caractère "stratégique et très important" du projet GIB pour la coopération espagnole.

Il a aussi salué le travail "extraordinaire" mené par l'UNFPA en partenariat avec les institutions publiques et la société civile marocaines pour permettre particulièrement aux jeunes filles d'occuper la place qui leur échoit au sein de la société et de disposer de toutes les opportunités en matière d'épanouissement professionnel.

La cérémonie de clôture a été marquée par la projection d'un film institutionnel retraçant les actions entreprises dans le cadre du projet GIB ainsi que son impact et sa contribution à la promotion de l'autonomisation des jeunes filles en situation de vulnérabilité, en particulier les NEET.