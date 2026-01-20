Maroc: Révision annuelle des listes électorales générales - Le dépôt des demandes d'inscription fixé du 18 au 24 janvier 2026

Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales générales, le ministre de l'Intérieur appelle les citoyennes et citoyens non-inscrits sur ces listes, répondant aux conditions légales requises et âgés d'au moins 18 ans ou atteindront cet âge le 31 mars 2026, à présenter leurs demandes d'inscription durant la période du 18 au 24 janvier 2026.

Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur précise que les demandes d'inscription des personnes concernées peuvent être déposées auprès des autorités administratives locales dont relèvent leurs lieux de résidence ou via le site électronique "www.listeselectorales.ma".

De même, le ministre de l'Intérieur rappelle les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales qu'ils ont la possibilité de s'assurer de leur inscription sur lesdites listes soit à travers l'envoi d'un SMS au numéro gratuit 2727 ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales.

Par ailleurs, toute personne estimant que son nom a été barré de la liste électorale de manière illégale est en mesure de déposer une réclamation auprès de la commission administrative compétente dans le même délai, soit du 18 au 24 janvier courant, note la même source.

Les nouvelles demandes d'inscription et réclamations soumises aux commissions administratives seront examinées lors des réunions qui se tiendront par celles-ci entre les 10 et 14 février 2026, en vue de prendre les décisions nécessaires à leur sujet, conclut le communiqué.