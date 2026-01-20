Afrique: Hommage rendu à des journalistes sportifs africains

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS/Section Afrique) a rendu hommage, dimanche à Salé, à une brochette de journalistes sportifs africains, dans le cadre de la deuxième édition des "AIPS/Afrique Awards", tenue en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

Cette cérémonie, organisée en partenariat avec l'AIPS/Monde au siège du Bureau-Afrique de la Fédération Internationale de Football (FIFA) au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, a été rehaussée par la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que des représentants d'associations nationales de journalisme sportif et des journalistes accrédités pour la CAN-2025.

Un hommage a été rendu à cette occasion à un parterre de journalistes africains ayant marqué de leur empreinte la sphère sportive et footballistique dans leurs pays respectifs comme à l'échelle du continent.

Cette année, l'AIPS/Afrique a honoré les journalistes africains ayant couvert au moins 10 éditions de la CAN, outre des personnalités médiatiques ayant contribué au développement et au rayonnement du sport, notamment du football, dans leurs pays et à l'échelle continentale.

La liste des journalistes honorés comprenait des figures marocaines distinguées. Ainsi, un hommage appuyé a été rendu aux journalistes Mohamed Bencherif et Mustapha Badri, membres du bureau exécutif de l'Association marocaine de la presse sportive, en reconnaissance de leurs contributions professionnelles et de leur long parcours.

Prenant la parole à cette occasion, M. Infantino a salué le niveau "impressionnant" de la CAN-Maroc, soulignant que la compétition s'est distinguée par "un niveau de classe mondiale" en termes de performance et d'organisation, reflétant le travail remarquable accompli par la Confédération africaine de football (CAF) et le Royaume du Maroc pour faire de cet événement continental un succès.

M. Infantino a, par ailleurs, invité les journalistes sportifs à exercer leur rôle critique et analytique en toute liberté et responsabilité, soulignant la nécessité de "protéger le jeu" et de préserver l'image du football en tant que source d'inspiration et de passion pour des millions de supporters à travers le monde.

Pour sa part, le président de l'AIPS/Monde, Gianni Merlo, a affirmé que les journalistes sportifs sont devenus un élément essentiel pour le succès de tout événement sportif mondial, étant donné que le développement des outils de communication ne saurait occulter les règles déontologiques de la profession.

Dans une allocution enregistrée, M. Merlo a souligné que le sport transcende le simple cadre de la compétition pour devenir un "phénomène culturel" par excellence, ce qui confère une grande responsabilité aux professionnels des médias en tant que "témoins indépendants" chargés de transmettre et de protéger cette culture.

De son côté, le président de l'AIPS/Afrique, Abdoulaye Thiam, a relevé que cette cérémonie offre l'occasion de rendre hommage à des journalistes qui mettaient en lumière les stars sportives et qui méritent aujourd'hui qu'ils soient, à leur tour, honorés en reconnaissance de leurs efforts.

"La philosophie de ce prix, pour sa deuxième édition, reposait sur la mise à l'honneur des membres du "Club des Dix", c'est-à-dire les journalistes ayant couvert dix éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que sur la création de la catégorie "Légendes" afin de célébrer les journalistes pionniers qui, par leur grand professionnalisme, ont ouvert la voie aux nouvelles générations", a-t-il soutenu.

A cette occasion, le journaliste Mohamed Bencherif a estimé que l'hommage qui lui a été rendu constitue une marque de reconnaissance à l'endroit des médias sportifs marocains en général, et de la division sport de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en particulier, où il a travaillé près de 38 ans, notant que cet honneur est la reconnaissance d'un long parcours professionnel au cours duquel il a accompagné des générations de journalistes, comme il constitue un hommage au travail accompli par les institutions médiatiques nationales.

Le journaliste-photographe tunisien, Hosni Manoubi, a exprimé sa fierté pour cet hommage, qui représente une reconnaissance des efforts de générations de professionnels des médias, rappelant à cet égard le long héritage de sa propre famille dans la documentation de la mémoire du football africain.

Cette célébration vient couronner un parcours familial exceptionnel qui a rendu compte, dans le détail, des 34 éditions de la phase finale de la CAN, a-t-il poursuivi, notant qu'il a pris le relais de son défunt père qui en a couvert 22 éditions.

Quant au Secrétaire général de l'AMPS, Mohamed Jeffal, il a souligné que cette cérémonie offre l'occasion de célébrer des journalistes sportifs africains chevronnés et de mettre en valeur leurs contributions, soulignant que l'organisation de cet événement au siège régional de la FIFA dans le Royaume revêt une importance capitale et confirme le statut du Maroc en tant que pôle mondial du sport.

Cet événement, qui s'inscrit dans le contexte du dynamisme croissant du football africain, ambitionne d'ancrer une culture de reconnaissance du rôle essentiel joué par les journalistes dans la couverture et la documentation des grands événements sportifs, ainsi que de souligner la place centrale des médias sportifs dans l'accompagnement du développement du football à l'échelle continentale.