Congo-Brazzaville: L'Association « Tout Toutariv » ouvre officiellement son centre culturel

Dénommé, Humanity art, le centre culturel, artistique et social de cette association a ouvert officiellement ces portes, le 16 janvier à Pointe-Noire à l'occasion d'une soirée diner de gala charité qui a réuni les amoureux de la culture, les partenaires de l'association et des invités

Pour les organisateurs de la soirée, le centre culturel Humanity art, n'est pas seulement un espace d'activités culturelles et artistiques, celui-ci représente aussi une vision, une mission notamment celle de faire de la culture et de l'art, un pont entre les coeurs, un outil de guérison et un moteur d'inclusion. A travers ce centre, chaque émotion, chaque histoire, et chaque silence peut devenir une force créatrice.

Ce centre tend ainsi la main, aux enfants, aux jeunes et aux personnes vulnérables afin leur offrir un espace d'expression, d'inclusion et de dignité où tout le monde peut trouver sa place et sa voix grâce à une diversité d'activité et des projets éducatifs, culturels, artistiques et sociaux. Les activités et projets du centre sont gratuits pour les personnes vulnérables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dégageant l'objectif de la soirée, Gerda Mack Mila et Richny Etienne Loussilaho Ntsihouzabila, deux bénévoles de cette association ont signifié que les dons, les fonds et autres biens en nature recueillis pendant cette soirée seront destinés à aider les personnes vulnérables. « A travers la culture et l'art, le centre culturel, Humanity art contribuera à l'insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables » ont-ils déclaré.

Rappelons qu'en plus du diner, la soirée a été marquée par une animation artistique, suivie d'une vente aux enchères. Cette association a progressivement mis en place plusieurs projets à savoir l'insertion socio-professionnelle, l'accompagnement des personnes vulnérables, des orphelinats, des associations, des jeunes sans emploi. Depuis l'année 2025, l'association a consolidé son engagement autour de la santé mentale et développe des actions artistiques et culturelles. Elle a pour responsable Sophie Mignot.