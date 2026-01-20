Congo-Brazzaville: Emploi - La Fondation Pro Social Inter-États engagée à aider la jeunesse congolaise

La Fondation Pro Social Inter-États, représentée en République du Congo par Orcel Bayonga Mbondza, réaffirme son engagement en faveur de l'accompagnement des jeunes Congolais vers l'employabilité et la formation professionnelle. Une vision en harmonie avec celle du gouvernement de la République, portée par Denis Sassou N'Guesso, président de la République.

Fortement impliquée dans les questions liées à la jeunesse, à l'insertion professionnelle et au développement humain, la Fondation Pro Social Inter-États oeuvre activement à l'accompagnement des politiques publiques gouvernementales dans les domaines prioritaires que sont la santé, l'éducation, la formation et le développement économique.

Ainsi, dans le cadre spécifique du développement économique, la Fondation a fait de l'employabilité et de la formation des jeunes un axe stratégique majeur de son action. Cette vision se traduit par la mise en place de projets concrets, structurants et inclusifs, destinés à faciliter l'entrée des jeunes congolais dans le monde professionnel.

C'est dans cette dynamique qu'a été lancé le projet « Atelier d'Avenir ». Pour l'année 2026, la première phase de ce programme a permis l'intégration de 93 jeunes talents au sein de Airtel Congo, leur offrant ainsi une première immersion professionnelle dans le secteur des médias et de la communication.

Ce sont près de 250 jeunes congolais qui bénéficient actuellement d'un encadrement, d'une formation pratique et d'une expérience professionnelle à travers les différents projets portés ou accompagnés par la Fondation Pro Social Inter-États.

Par cette initiative, la Fondation Pro Social Inter-États et Airtel Congo démontrent que le partenariat entre les institutions sociales et les entreprises privées constitue un levier essentiel pour répondre au défi de l'emploi des jeunes, tout en soutenant activement la vision du gouvernement en matière d'autonomisation de la jeunesse.

La Fondation Pro Social Inter-États salue donc l'engagement citoyen et la responsabilité sociétale de Airtel Congo, de sa direction générale et de l'ensemble de ses équipes, et réitère sa volonté de poursuivre et d'élargir ces actions au bénéfice de la jeunesse congolaise.