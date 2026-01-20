Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le commandement encourage les promus du 1er trimestre 2026

Le chef d'état-major des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a présidé le 17 janvier, sur le tarmac de la base aérienne 01/20 de Brazzaville, la cérémonie de port d'insignes de grade de 699 nouveaux promus.

Comme il est de tradition, au début de chaque année, de nombreux officiers et sous-officiers de Garnison de Brazzaville, Zone militaire de défense n°9, ont été élevés aux grades supérieurs pour le compte du 1er trimestre de cette année parmi lesquels 69 officiers supérieurs dont un au grade de colonel-major, 16 pour le grade de colonel ou capitaine de vaisseau, 27 pour le grade de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, 25 au grade de commandant ou capitaine de corvette.

Au rang des officiers subalternes : 84 pour le grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau, 100 pour le grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe. Les sous-officiers : 33 pour le grade d'adjudant-major ou maitre-major, 147 pour le grade d'adjudant-chef ou maitre-principal, 174 pour le grade pour le grade d'adjudant ou premier-maitre, 92 pour le grade de sergent-chef ou maitre.

S'adressant aux nouveaux promus, le chef d'état-major des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, a indiqué que le commandement est convaincu que cette élévation au grade supérieur ne fera que raffermir davantage leur engagement au service des FAC et de la nation.

« Enfin, à ceux qui n'ont pas été promus, le commandement vous encourage par ma voix à persévérer dans le travail et le comportement en quête d'intelligence active et de sens de responsabilité. Accomplissez ce travail afin que soyez aussi retenus au tableau d'avancement et n'oubliez jamais, les faits sont têtus », a-t-il conclu.

A noter que la cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire.