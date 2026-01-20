Congo-Brazzaville: Lancement des activités de l'éco-tourisme de la Fondation Lamba Belolo près de Pointe-Noire

Aurélie Makosso, présidente de la Fondation Lamba Belolo, architecte d'un tourisme en harmonie avec la nature, a procédé au lancement des activités de ladite Fondation dimanche 18 janvier. Cette cérémonie de lancement a permis de démarrer une campagne de planting et d'ouvrir la réserve naturelle près du village Yanga, à 10 km de Madingo-Kayes

La création de la Fondation Lamba Belolo a pour objectif de mettre en évidence l'immense potentiel du tourisme durable dans la création d'emplois, la dynamisation des économies locales et la diversification de l'économie nationale. Elle prévoit d'associer protection de la faune, valorisation des sites naturels et implication communautaire, tout en proposant un modèle vertueux, capable d'inspirer d'autres projets à travers la République du Congo.

La Fondation a lancé ses activités de l'éco-tourisme le dimanche 18 janvier en présence du Premier ministre, Chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso et de plusieurs personnalités.

Selon Aurélie Makosso, activiste engagée de la conservation et du co-développement touristique en République du Congo, cette Fondation incarne une vision audacieuse et responsable fondée sur la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la faune. Elle oeuvre avec dévouement à la protection de la biodiversité tout en faisant du tourisme durable un véritable levier de développement économique.

En appui de ses orientations, il est question d'instaurer un modèle innovant de réconciliation entre les communautés locales et la faune sauvage. Par exemple, implanter à proximité immédiate du site touristique de la Cité des Grands Lacs, un parc animalier constitue un pôle d'attractivité majeur. Les animaux y évoluent en toute quiétude, dans un environnement sécurisé et respectueux de leur bien-être, favorisant ainsi une cohabitation équilibrée entre l'homme et la nature, loin des conflits traditionnels liés à la conservation.

Cette synergie entre espace de conservation et site touristique démontre que le développement du tourisme peut efficacement provenir du secteur privé lorsqu'il est porté par une vision claire, responsable et structurée.

S'inscrivant dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui encourage les Congolais à devenir des acteurs du développement dans les secteurs à fort potentiel, notamment le tourisme durable et l'environnement, porteur d'avenir et respectueux de la richesse naturelle du pays, Aurélie Makosso sollicite un appui institutionnel, technique et financier de l'État pour accompagner la Fondation Lamba Belolo afin qu'elle contribue de manière plus efficace à la croissance économique et à l'emploi des jeunes.