La lutte contre l'insalubrité à Kinshasa connait un coup d'accélérateur. Le samedi 17 janvier 2026, à la place Mandela, dans la commune de la Gombe, le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement lancé l'opération « Kinshasa zéro bouteille plastique », une initiative pensée comme une réponse directe à la pollution grandissante causée par l'accumulation des bouteilles plastiques dans les artères de la capitale congolaise.

Retenue comme zone pilote, la Gombe va servir de laboratoire grandeur nature. L'objectif affiché est de réduire la présence des bouteilles plastiques dans l'espace public, améliorer l'image de la ville et, surtout, agir sur une source majeure d'obstruction des caniveaux, d'insalubrité et de dégradation du cadre de vie.

Pour donner du corps à cette vision, l'autorité urbaine s'est appuyée sur la firme Ok Plast/Kintoko, un partenaire stratégique, spécialisé dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Devant la presse et en présence de plusieurs autorités urbaines, l'entreprise a procédé à la remise d'une dizaine de cages destinées à la collecte des bouteilles plastiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces dispositifs ont été installés dans des sites à forte affluence, là où la production de déchets est importante et où l'impact peut se mesurer rapidement : la Gare centrale, le croisement Batetela et le rond-point Socimat, entre autres.

Le Gouverneur Daniel Bumba a insisté sur la portée économique de l'opération. Pour lui, ce mode de collecte s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire, un système où un déchet ne reste pas un déchet : il devient matière première, opportunité de transformation, chaîne de valeur et, potentiellement, source d'emplois.

Il s'agit de réconcilier assainissement et création de richesse, en plaçant le recyclage au coeur de la solution. Une manière de dire que Kinshasa ne doit plus subir la pollution plastique, mais apprendre à la maîtriser et à la convertir.

Le gouverneur joint l'acte à la parole

Dans un geste symbolique, le Gouverneur, bouteille à en main, l'a compressée avant de la déposer lui-même dans l'une des cages installées pour la circonstance.

Pour de nombreux observateurs, cette initiative met désormais les Kinoises et Kinois face à une exigence de prendre à bras-le-corps la question de l'assainissement dans leurs milieux de vie respectifs.

L'appel est donc lancé : soutenir massivement les efforts engagés par le Gouverneur Daniel Bumba en matière de salubrité publique, pour faire de Kinshasa une ville plus propre, plus respirable et plus digne de son rang. Avec la Gombe comme point de départ, l'opération « Kinshasa zéro bouteille plastique » ouvre la voie à une possible extension progressive vers d'autres communes, à mesure que le dispositif prouve son efficacité.