Sénégal: Le Khalife général des Layènes appelle les fidèles à s'approprier l'héritage du Mahdi

À l'ouverture de la cérémonie marquant la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Laye, le Khalife général, Mouhamadou Lamine Laye, est longuement revenu sur la vie du saint homme. Il a alors exhorté la communauté layène à percevoir cet héritage non seulement comme un souvenir, mais comme un véritable modèle de guidance et de droiture à suivre au quotidien.

L'esplanade du mausolée de Seydina Limamou Laye, à Yoff, grouillait de monde à l'occasion de la commémoration du 146e anniversaire de l'Appel du Mahdi. Tous, vêtus de blanc, ont afflué de partout pour prendre part à cet événement phare de la communauté layène.

À cette occasion, le Khalife général des Layènes s'est adressé aux fidèles. Mouhamadou Lamine Laye s'est appesanti sur le parcours, l'oeuvre et l'immense héritage du fondateur de la confrérie layène.

À l'en croire, l'avènement du Mahdi avait été prédit depuis fort longtemps par El Hadji Oumar Foutiyou. Lorsqu'une délégation de la communauté léboue de Dakar se rendit au Fouta pour prendre part au jihad omarien, explique-t-il, le saint homme de Halwar leur annonça qu'un messager de Dieu serait issu de leur communauté. Sa prédiction s'avéra plus tard exacte.

Cependant, le Cheikh avait recommandé aux Lébous de nommer « Limamou » tout garçon né dans leurs familles. Si quatorze enfants reçurent ce nom, seul Seydina Limamou vécut au-delà de l'enfance.

Né en 1843 à Yoff-Tonghor, sous le nom de Limamou Thiaw, fils d'Alassane Thiaw et de Coumba Ndoye, il grandit dans la discrétion. Pêcheur et agriculteur, illettré à l'image du Prophète Mouhammad (Psl), il se distingua très tôt par sa moralité, son sens du partage et sa ferveur religieuse. Rien, en apparence, ne le prédestinait à bouleverser l'ordre établi.

Le tournant survint en 1883, à l'âge de quarante ans, après le décès de sa mère. Après trois jours de retrait et de silence, il apparut vêtu de blanc et proclama son Appel dans les ruelles de Yoff, invitant ses concitoyens à répondre à Dieu.

Ce message, porté avec constance et conviction, suscita incompréhension et rejet. On l'accusa de folie, de possession et de transgression des coutumes. Pourtant, Limamou persévéra.

Pour les Layènes, Seydina Limamou Laye incarne le Mahdi annoncé, messager de Dieu venu rappeler les fondements de la foi islamique dans un contexte marqué par l'attachement aux traditions ancestrales et les bouleversements de la période coloniale.

Son Appel constitue une invitation exigeante à revenir à l'unicité de Dieu, à rompre avec l'idolâtrie et à adopter une conduite fondée sur la droiture, la patience et la piété.

Le Khalife général des Layènes reste convaincu que le Mahdi est « un modèle de guidance et de droiture », et que son Appel continue de faire écho à travers le monde et restera éternel jusqu'à la fin des temps.

Le guide spirituel a ainsi invité les disciples à s'inspirer de ses enseignements à travers la maîtrise de ses sermons « pour rester sur le droit chemin et surtout être à l'abri de la déviance et des futilités ».

S'agissant du débat sur la question de savoir si Seydina Limamou est un messager de Dieu ou non, il a rappelé l'épisode historique de l'Année de l'Éléphant, au cours duquel Abdoul Moutalib, grand-père du Prophète Mouhammad (Psl), s'en remit à Dieu pour protéger la Kaaba contre l'armée d'Abraha. Dès lors, pour le Khalife, il n'appartient qu'à Dieu seul de trancher cette question.

Seydina Issa succéda à son père à l'âge de 33 ans et régna « avec sagesse, fermeté et piété » pendant quarante ans. Il n'était pas seulement un fils et un successeur.

Selon les textes layènes et les traditions prophétiques, le Mahdi doit être accompagné du retour de Jésus (Issa ibn Maryam). Pour les Layènes, le Mahdi et son fils sont unis par un lien filial, missionnaire et prophétique : Limamou Lahi est le Mahdi, et Issa Rouhou Lahi est Jésus revenu, chargé de parachever l'oeuvre divine commencée par son père.