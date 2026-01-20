Sénégal: Sicap Mbao - Deux hommes interpellés pour actes contre nature

Le Commissariat d'arrondissement de Sicap Mbao a procédé, le samedi 18 janvier 2026, à l'interpellation de deux individus de sexe masculin pour des faits qualifiés d'actes contre nature.

Selon des sources policières, l'opération fait suite à la dénonciation d'un riverain qui affirme avoir surpris son frère germain en flagrant délit avec un autre homme au domicile familial. Le plaignant a indiqué aux enquêteurs avoir réussi à enfermer les deux individus dans une chambre avant de solliciter l'intervention des forces de l'ordre.

Une équipe de patrouille a été immédiatement dépêchée sur les lieux en compagnie du dénonciateur. À leur arrivée, les agents ont procédé à l'interpellation des deux suspects, qui ont ensuite été conduits au commissariat pour les besoins de l'enquête.

Entendus par les enquêteurs, les mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont tenté de les justifier par une impulsion incontrôlable et une incapacité à maîtriser leurs désirs. L'un des suspects a par ailleurs déclaré s'être rendu à Diamaguène sur invitation de son partenaire, rencontré via les réseaux sociaux, lequel lui aurait assuré que la maison était inoccupée, les membres de sa famille étant supposément en déplacement.

Les deux prévenus ont également livré des détails sur leur mode opératoire, confirmant la matérialité des faits qui leur sont reprochés. À l'issue de leur audition, ils ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit.