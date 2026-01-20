Afrique: CAN 2025 - La FSF prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc

La Fédération sénégalaise de football (FSF) se dit prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc, à la suite de la sortie momentanée des Lions de la pelouse lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, a déclaré lundi soir son secrétaire général, Abdoulaye Sow.

« Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc », a-t-il affirmé à l'APS, à l'occasion de l'accueil des champions d'Afrique à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Les Lions du Sénégal, vainqueurs du Maroc, pays hôte de cette 35e édition de la CAN, ont été accueillis par le président de la République, le Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que des députés de la majorité et de l'opposition.

Dans un communiqué publié lundi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé envisager de saisir la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) pour statuer sur le retrait temporaire de l'équipe nationale sénégalaise du terrain, en réaction au pénalty sifflé par l'arbitre congolais de la rencontre.