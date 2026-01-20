Sénégal/Maroc: L'Exploit forgé dans les flammes - La leçon de grandeur des lions

20 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Me Abdoulaye Tine

L'exploit ne naît pas du confort. La grandeur se forge dans l'épreuve. Le parcours de nos Lions de la Teranga vers la gloire éternelle est l'épopée d'une bande de frères qui a appris à marcher dans les flammes pour en ressortir invincibles.

Rappelons-nous ce chemin semé d'embûches. Les doutes après des débuts difficiles, la pression écrasante d'un pays entier en attente d'un second trophée continental, l'adversité farouche sur chaque terrain. À chaque étape, ils ont dû braver le feu. Ils ont choisi de ne pas reculer, mais d'avancer avec une discipline de fer et une abnégation totale.

Puis est venu Rabat, l'apogée de l'épreuve. Dans le chaos d'une finale hostile, face à une décision arbitrale qui a failli tout emporter, le destin de l'équipe a vacillé. C'est là que la légende s'est écrite. Plutôt que de se diviser, ils se sont ressoudés. Sadio Mané, le capitaine, a incarné ce leadership apaisant qui ramène à l'essentiel : l'unité du groupe. Ils sont revenus sur le terrain non pas par résignation, mais par une conviction collective plus forte que l'adversité. Et vingt minutes plus tard, grâce à Pape Gueye, la victoire était historique.

Cette Coupe, ils ne l'ont pas simplement gagnée. Ils l'ont conquise. Ils nous ont offert bien plus qu'un trophée : un chef-d'oeuvre de résilience, une démonstration absolue que lorsque l'esprit collectif surpasse l'individuel, lorsque la discipline et la foi commune guident chaque geste, aucune difficulté n'est insurmontable.

Célébrons cet exploit pur. Célébrons cette force tranquille qui a émergé des flammes pour porter le Sénégal au sommet de l'Afrique. Leur parcours est désormais une part immortelle de notre histoire collective.

Félicitations aux Lions de la Teranga ! Vous portez haut les couleurs du Sénégal avec tant de coeur, de talent et de détermination. Une fierté pour tout un continent !

