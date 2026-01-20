Afrique de l'Ouest: Nigeria - Le Gamou de Baye Cheikh Ibrahim Niass, une Fayda devenue carrefour mondial

À Lagos, mégapole effervescente où les rythmes urbains semblent ne jamais s'interrompre, un rendez-vous spirituel a su, au fil des décennies, imposer sa propre temporalité. Le Gamou dédié à Baye Cheikh Ibrahim Niass (RTA), célébration du Mawlid du Prophète Muhammad (SAW), s'est affirmé comme l'un des pôles majeurs de la Fayda Tijaniyya en Afrique et au-delà.

L'histoire commence en 1978, dans le quartier populaire de Mushin, à Lagos. Sheikh Ahmad, plus connu sous le nom de Baba Ahmad, y initie des rassemblements modestes, portés par une ambition claire : célébrer le Prophète et transmettre l'héritage spirituel de Baye Cheikh Ibrahim Niass, figure centrale du soufisme africain contemporain. Ces premières rencontres, simples et ferventes, posent les bases d'un mouvement appelé à s'élargir.

Une seconde dynamique émerge en 1985, à la Bibliothèque centrale de la rue Agulana, sous l'impulsion de Sidi Hamal Kaolack et de l'ustaz Ibrahim Mustafa Imam. Plus structurée, cette initiative introduit un cadre d'enseignement et de transmission plus formel, sans rompre avec l'esprit de ferveur originel. La convergence de ces deux élans aboutit aux premiers Gamou consolidés de 1988 et 1989, organisés à Lagos Island, marquant une étape clé dans l'institutionnalisation de l'événement.

Le véritable tournant intervient en 1990, avec l'internationalisation du Gamou. Des délégations venues d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, conduites par les khalifes de Baye, prennent part à la célébration. Le Nigeria s'impose alors comme un carrefour stratégique de la Fayda Tijaniyya, capable d'accueillir et de fédérer une communauté spirituelle transnationale.

Cette dynamique s'est poursuivie au fil des années, épousant la géographie nigériane et reflétant l'ampleur croissante de la Fayda. En 2026, le Gamou a franchi une nouvelle étape symbolique en se tenant à Katsina, au nord du pays, confirmant l'ancrage national et la profondeur du rayonnement tijane. La délégation internationale a été conduite par Cheikh Khouraichi Niass, fils de Baye Cheikh Ibrahim Niass, dont la présence a renforcé la portée spirituelle et la légitimité historique de l'événement.