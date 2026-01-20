Afrique: Les supporters décidés à accueillir les Lions en héros, le flocage de maillot peut attendre

Le flocage de la deuxième étoile peut attendre : les supporters des Lions du football, dans leur grande majorité, disent prendre le temps de savourer le sacre des Lions à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, avant la ruée vers les maillots à travers les marchés de Dakar dans les prochains jours.

Les inconditionnels des Lions interrogés lundi à l'APS sont plutôt concentrés sur les préparatifs des Lions, attendus dans la soirée et auxquels un accueil mémorable est promis, à la dimension de l'exploit qu'ils ont réalisé.

Le Sénégal est venu à bout du Maroc dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, au bout d'un match disputé et plein de suspense, se donnant le droit de floquer une deuxième étoile à son maillot.

Dans une atmosphère électrique, le milieu de terrain sénégalais Pape Guèye a délivré tout un pays dans le temps additionnel, après un match à rebondissements, entre but refusé et penalty contesté.

Les joueurs sénégalais ont même quitté la pelouse une vingtaine de minutes pour protester contre les décisions arbitrales qu'ils jugeaient en leur défaveur, temps additionnel, avant que le leader de leur attaque, Sadio Mané ne les incite à reprendre la partie et à jouer "comme des hommes", selon les mots de la star sénégalaise.

Ils ont tenu bon dans un contexte chargé de tension, surtout après le penalty manqué de Brahim Díaz pour le Maroc, pour arracher la victoire au courage, en faisant preuve de discipline tactique et de force mentale.

Les supporters préfèrent attendre d'accueillir dignement les héros de Rabat, avant de penser aux maillots et au flocage de la deuxième étoile.

Mor Badara Ndiaye, trouvé avec certains de ses camarades en train de débriefer le match au marché dit 24 heures de Keur Massar, ne pense pas un seul instant "perdre" son temps à aller se faire floquer une deuxième étoile sur le maillot. Il estime que celui qu'il arbore est suffisamment représentatif des couleurs nationales. "La deuxième étoile sur mon maillot ? Non, elle devra attendre encore".

"Aujourd'hui, laissez-nous - il était avec certains de ses amis supporters - jubiler encore, profiter pleinement de ce quartier libre", le président de la République ayant décrété cette journée de lundi chômée et payée, a-t-il souligné, sous le contrôle de ses amis.

Demande de flocage de la deuxième étoile encore timide

"Pour le moment, on veut savourer la victoire, il n'y a donc pas de temps à perdre", embraye Jules, expliquant que lui et ses camarades se préparent à aller accueillir les Lions à l'aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD).

Un peu plus loin, près de l'église Saint-François-d'Assise de Keur Massar, Djiby Ndong, marchand ambulant, habillé d'un maillot aux couleurs du Sénégal floqué du numéro 10, se prépare à aller à l'accueil des Lions.

"Je suis venu prendre quelques affaires parce que je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai dormi très tard hier [dimanche] et là, je me prépare pour aller à la réception de nos Gaïndé (Lions)", indique ce supporter.

Ndong dit n'avoir pas prévu de floquer une deuxième étoile sur son maillot.

Malgré tout, certains supporters plutôt impatients de voir la deuxième étoile briller sur leur maillot toquent à la porte des imprimeurs.

À Colobane, Cheikh Omar Camara dit avoir reçu "depuis ce matin" des clients. "Des gens arrivent au compte-goutte", a-t-il indiqué, disant espérer que d'autres suivront en plus grand nombre d'ici la fin de la journée et les jours à venir".

À la boutique "Négoce", sur l'avenue Cheikh Anta Diop, les demandes arrivent timidement, selon un des responsables de cette échoppe, Omar Ndiaye.

"Les supporters ne sont pas très préoccupés par cette deuxième étoile", lâche-t-il, soulignant que le peu d'engouement constaté autour de la question du flocage de la deuxième étoile peut s'expliquer par le fait que les maillots sont souvent importés et arrivent donc avec ou sans étoile.