Togo: Collectivités locales - Paris soutient la décentralisation

La France poursuit son accompagnement dans le processus de décentralisation en mettant l'accent sur trois axes majeurs : le renforcement des compétences des collectivités territoriales, la planification stratégique du développement durable et l'amélioration du pilotage des politiques locales.

C'est ce qu'a rappelé lundi Augustin Favereau, l'ambassadeur de France, lors d'un point sur l'appui français en matière de gouvernance territoriale. « La France se tient aux côtés du Togo et de ses collectivités territoriales », a-t-il déclaré, soulignant l'importance accordée à la professionnalisation des élus locaux et à la participation citoyenne.

Selon le diplomate, cet appui se traduit notamment par un partenariat structurant entre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT). Cette coopération vise à renforcer les capacités des formateurs et à élaborer des contenus pédagogiques adaptés aux réalités locales.

« Le choix d'appuyer l'ANFCT traduit notre volonté de bâtir des solutions durables, portées par des institutions nationales solides », a précisé le diplomate.

L'ambassadeur a également mis en avant la coopération décentralisée entre la commune de Golfe 1 et la ville d'Agen, qu'il considère comme un exemple concret de diplomatie des territoires fondée sur l'échange d'expériences et le partage de savoir-faire.

Cette coopération de proximité, a-t-il conclu, complète l'action des États et s'inscrit pleinement dans le projet d'appui à la gouvernance territoriale financé par la France pour la période 2025-2027.