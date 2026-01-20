Togo: Une synergie inédite entre universités et professionnels

19 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Face au déficit de compétences dans le secteur numérique, les professionnels du digital, les universités et les entreprises nationales s'engagent dans une dynamique de collaboration pour former des ressources humaines qualifiées et adaptées aux besoins du marché.

Les autorités universitaires, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), entendent renforcer l'apprentissage des étudiants dans des domaines clés, en phase avec la volonté du gouvernement d'accélérer la transformation numérique de l'économie..

L'intelligence artificielle, la protection des données, le marketing digital ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication figurent désormais parmi les priorités des modules d'enseignement.

L'objectif est d'améliorer les pratiques d'utilisation des outils numériques et créer une véritable synergie entre le monde académique, les professionnels du numérique, les entrepreneurs et les acteurs de la recherche.

Les autorités universitaires ambitionnent de mieux aligner les profils formés sur les besoins réels des entreprises, tout en stimulant l'innovation technologique.

Une concertation est annoncée prochainement à Lomé sur cette thématique.

