Afrique: Incidents de la Finale de la CAN - La CAF promet 'des mesures appropriées' contre les coupables

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi qu'elle va examiner et soumettre aux instances compétentes les images de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAF) ayant opposé le Sénégal au Maroc, afin que "des mesures appropriées" soient prises à l'encontre des coupables des débordements notés lors de cette rencontre.

Dans un communiqué rendu public, la CAF a déploré le comportement "inacceptable" de certains joueurs et officiels lors de la finale de la CAN 2025 remportée par les Lions du Sénégal, dimanche soir à Rabat.

Le Sénégal a battu (1-0) le Maroc après les prolongations, grâce à Pape Guèye, auteur du seul but de cette rencontre.

Les joueurs sénégalais, à la demande de leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient quitté la pelouse et ne semblaient pas disposés à poursuivre ce match après que l'arbitre a sifflé un penalty polémique contre l'équipe sénégalaise.

Après quelques minutes de flottement, Sadio Mané, l'attaquant emblématique du Sénégal, a rassemblé ses coéquipiers et les a incités à reprendre le match.

Les joueurs sénégalais ont repris place sur le terrain où Brahim Díaz a manqué le penalty avant que Pape Gueye n'offre le titre aux Lions d'une frappe sublime dans les prolongations.

Des images publiées à travers les réseaux sociaux montrent par ailleurs des ramasseurs de ballon et certains joueurs marocains jetant derrière les gradins les serviettes du portier sénégalais Edouard Mendy.

Sur les mêmes images, on peut voir des stadiers tentant de reprendre au troisième gardien sénégalais Yevhan Diouf une serviette qu'il tenait à la disposition du portier titulaire des Lions.

Devant son refus de la leur céder, Diouf, placé près des cages du Sénégal et à disposition de Mendy, a été trainé par des stadiers qui voulaient lui reprendre la serviette.

Sur d'autres images, il est poursuivi par un homme en costume et cravate et un joueur marocain tout aussi décidés à lui reprendre la serviette ou à l'empêcher de la remettre à Edouard Mendy.

Sur son site officiel, la CAF dit condamner "fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match".

L'instance en charge du football continental a annoncé qu'elle va examiner les images de la finale pour soumettre cette affaire aux instances compétentes, afin que "des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes reconnues coupables".