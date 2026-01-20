La communauté layène célèbre le 146e Appel de Seydina Limamou Laye les lundi 19 et mardi 20 janvier 2026, sous le thème de «La solidarité islamique face aux défis contemporains». L'événement a démarré hier lundi, avec Cambérène qui a été le point de ralliement de milliers de fidèles, tous de blanc vêtus, venus de tous les horizons.

S'exprimant à l'ouverture de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye, qu'il a présidé hier, lundi 19 janvier et qui se poursuit ce mardi 20 janvier 2026, avec comme localités d'attraction, Diamalaye, la grotte de Ngor et Yoff, le khalife général des layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, est revenu sur le choix pertinent du thème de l'édition de cette année, «La solidarité islamique face aux défis contemporains», appelant à sa traduction en actes concrets, dans une démarche dénuée de tout intérêt personnel. Il a relevé que la solidarité reste une recommandation divine entre musulmans, mais également entre tous les êtres humains.

Devant des milliers de fidèles rassemblés au mausolée de Seydina Limamou Laye, à Camberène, il a déclaré que «cette solidarité ne doit pas rester théorique. Elle doit se traduire par des actes concrets, sincères et désintéressés» car, a-t-il indiqué, elle représente le socle même de la communauté layenne.

Dès lors, Seydina Mouhamadou Lamine Laye a appelé les fidèles à raffermir davantage les liens de fraternité et de cohésion au sein de la communauté, tout en se conformant strictement aux règles prescrites par l'Islam et aux valeurs prônées par Seydina Limamou Laye à travers son «Appel historique et universel».

Mieux, le Khalife général des layène a engagé les fidèles à s'approprier l'héritage spirituel légué par Seydinan Limamou Laye, fondé sur la foi, la droiture, la paix et le vivre-ensemble. En fin, il a formulé des prières pour la paix durable, le développement du Sénégal, ainsi que pour l'unité et la cohésion nationale, dans un contexte mondial marqué, dit-il, par de multiples défis sociaux, économiques et spirituels.