Sénégal: Khalifat de Seydina Limamou Lahi - Les dépositaires de la mission du «Mahdi»

Cinq Khalifes ont dirigé la communauté Layène. Après Seydina Issa Rohou Lahi (1909 à 1949), le legs et la préservation de la mission de Seydina Limamou Laye est revenu succession à Seydina Madione Lahi, de 1949 à 1971. Seydina Issa Lahi «Baye Sedi» (1971 à 1987) inaugure l'avènement des petits-fils du «Mahdi». Mame Alassane Lahi (1987 à 2001), Cherif Abdoullahi Thiaw, Serigne Mamadou Makhtar Laye et l'actuel Khalife des layène se sont succédé à la tête de la confrérie.

Seydina Issa Laye

Né à Yoff, en 1876, Issa, fils de Seydina Limamou et de la sainte Fatimata Mbengue, passa une enfance calme et studieuse. Il apprit ses premières notions coraniques chez Tafsir Ndiaga Guèye qui comptait parmi ses élèves un garçon qui deviendra le grand érudit Tafsir Ibrahima Mbengue, bien connu à Rufisque. Selon des témoignages, Jusqu'à l'âge adulte, Seydina Issa vécut sous l'autorité ferme et vigilante de son vénéré père, et mena des jours paisibles assombris de temps à autre par les rudes épreuves qui frappaient son père et sa communauté.

Il passait le plus clair de son temps à lire divers ouvrages, si les travaux champêtres ne le retenaient pas à l'extérieur de la maison. L'accession de Seydina Issa au «Khalifat, c'est-à-dire à la succession de Seydina Limamou à la tête de la confrérie layène, constitua non seulement une confirmation des prédictions de ce dernier, mais surtout une preuve supplémentaire, pour les layène, de la véracité de la mission divine de ces deux Saints Maîtres».

Seydina Mandione

Seydina Madione Lahi est né en 1881 à Yoff et est rappelé à Dieu en 1971 à Yoff. Il a été à la tête de la confrérie de 1949 à 1971. Avec Seydina Issa, la communauté layène avait atteint maturité spirituelle et stabilité sociale, et effectuait dans la tranquillité, des activités religieuses, des oeuvres sociales d'entraide, d'éducation des enfants et des activités économiques prospères (agriculture, pêche, commerce, culture maraîchère ...), tout en entretenant d'assez bonnes relations avec les autres confréries religieuses et avec les Français qui administraient le pays.

Dès lors, son frère et successeur Seydina Mandione Lahi ne s'imposa d'autres tâches que d'assurer la continuité. Ce qu'il fit avec bonheur, et avec d'autant plus d'aisance qu'il connaissait toutes les ficelles de la lourde charge qui reposait sur ses épaules. Il fut, en effet, durant les quarante années d'apostolat de Seydina Issa, son plus proche lieutenant, son conseiller et son émissaire à qui il confiait les missions les plus délicates. Peu loquace, Seydina Madione n'avait nullement la vocation d'un prédicateur disposé à haranguer les foules. Il se contentait de répéter, à toute occasion, des injonctions à craindre Dieu, à le servir avec constance, en demeurant fidèle à la tradition du Prophète Muhammad (PSL), à s'attacher à la droiture morale, à se détourner de ce bas monde.

Seydina Issa Lahi dit «Baye Seydi Thiaw»

Seydina Issa Lahi (dit Baye Seydi Thiaw) est né en 1914-1915 à Rufisque et est rappelé à Dieu en 1987 à Yoff. Il est à la tête de la confrérie de 1971 à 1987. Avec le décès de Seydina Mandione, en 1971, une nouvelle étape de cette évolution allait démarrer, suite à l'accession de son fils Seydina Issa II à la tête de la confrérie.

Étape caractérisée par une plus grande diffusion de l'enseignement de Seydina Limamou et de ses khalifes, Il en résulta une meilleure connaissance de la confrérie, de son idéologie et de ses guides. Grâce à la diffusion d'images et de discours par la radio, la télévision et la presse écrite, mais aussi au fait que c'est sous le Khalifat de Seydina Issa Il qu'intervint une manifestation publique majeure : la cérémonie commémorative du centenaire de l'Appel de Seydina Limamou, qui eut lieu le 5 juin 1981.

A l'occasion de cette manifestation grandiose, affluèrent à Yoff les personnalités les plus représentatives du Sénégal, une foule nombreuse composée d'hommes et de femmes layène, des invités et un grand nombre de sympathisants venus spontanément. Après son rappel à Dieu, intervenue à la suite d'une longue maladie, le mardi 13 octobre 1987, El Hadj Abdoulaye Thiaw, fin orateur, eut l'occasion de dire au Président de la République du Sénégal venu à Yoff, le 26 février 1988, clôturer sa campagne électorale, cette vérité bien simple : «...Seydina Issa II s'en est allé, les mains propres car nous n'avons pas connaissance d'une dette contractée par lui, ni auprès des autorités publiques ni auprès d'un particulier».

Seydina Mame Alassane Lahi

Seydina Mame Alassane Lahi est né en 1917-1918 à Yeumbeul et est rappelé à Dieu en 2001 à Yoff. Il est à la tête de la confrérie de 1987 à 2001. A la disparition de Seydina Issa II en 1987, il fut remplacé à la tête de la confrérie par Mame Alassane Laye fils de Seydina Mandione. Homme discret qui, volontairement, était demeuré effacé, refusant les louanges et les honneurs ; lui qui fut surnommé Serigne Rane se trouva d'un seul coup projeté au premier plan.

Durant ses jeunes années, il travaillait comme maçon et gagnait sa vie à la sueur de son front. Il fait bénéficier ses talents de maître-maçon à la confrérie par sa participation à la reconstruction du mausolée de Seydina Limamou, à l'édification de la mosquée de Yoff, à la construction du mausolée de son père Seydina Mandione... Autant dire que c'est un homme qui, loin de compter sur les dons des fidèles, aimait subvenir à ses propres besoins par son travail.

Cherif Abdoulahi Thiaw Lahi

Bien avant sa naissance, Seydina El Hadji Abdoulahi Thiaw Lahi fut annoncé par son ancêtre Seydina Limamou Mahdi (PSL) qui demandait dans un de ses prêches, si les fidèles avaient vu le drapeau ou l'étendard qui flotte du haut de la Case de Coumba Ngoye. Ce drapeau symbolisait un certain Abdoulahi qui devrait vulgariser son appel. C'est ainsi qu'il naquit en octobre 1926 d'une descendance noble, aussi bien du côté paternel que maternel.

En effet, il ne fait pas de doute qu'il est fils de Seydina Issa (Prophète de Dieu) fils aîné de Seydina Limamou Lahi (PSL), le «Mahdi» attendu à la fin des temps. Du côté maternel, il est originaire de la noble famille des Damels du Cayor, du fait qu'il est le fils de Sokhna Ngane Diop qui, elle, est fille de Coumba Ngoye et de Silmakha Diop.

Sa naissance était attendue, elle eut lieu au moment où son père se trouvait à sa résidence de Dakar. L'émissaire Abdoulaye Seck qui était chargé de lui annoncer l'heureuse nouvelle lui dit que Sokhna Ngane Diop a mis au monde l'enfant attendu.

Serigne Mamadou Makhtar Laye : sous le sceau de l'effacement et de la discrétion

Après la disparition de Abdoulaye Thiaw Laye, l'illustre fils de Seydina Issa Rouhou Lahi, en août 2021, Mamadou Makhtar Laye, va assurer une continuité de l'oeuvre du «Mahi». Il devient le 6e Khalife de la communauté Layène, à 69 ans. Homme cultivé, effacé et très discret, le fils de Seydina Mandione Laye, deuxième khalife de Seydina Limamou Laye, entre 1949 et 1971, n'apparaît plus en public. Il a été rappelé à Dieu le mardi 9 avril 2025.

Seydina Mouhamadou Lamine Laye

Suite au rappel à Dieu de Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye, c'est Seydina Mouhamadou Lamine Laye qui, aujourd'hui, est l'actuel Khalife général des Layènes. Fils de l'ancien Khalife Seydina Issa Laye, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, ancien porte-parole du défunt khalife, hérite ainsi de la lourde responsabilité de diriger la communauté layène.