Sénégal: Attraction des fidèles à Camberene, Diamalaye, Ngor et Yoff - Un Appel sous le signe de la solidarité islamique

Le 146e Appel a démarré avec la cérémonie d'ouverture, hier lundi matin, à Cambérène, au Mausolée de Seydina Issa Lahi. Cette ouverture sera suivie, dans la soirée de ce mardi et la journée de demain mercredi, par les pèlerinages à Diamalaye, Ngor et Yoff où l'événement religieux sera clôturé par la cérémonie officielle, en présence du Khalife général et d'une délégation gouvernementale.

Depuis 1981, un nouveau cérémonial est dédié à d l'Appel. C'est ainsi que le village de Cambérène, fief de Mame Seydina Issa, va accueillir dans la matinée, ce lundi 19 janvier, les fidèles venus de partout pour écouter les enseignements de Seydina Limamou.

Les activités du premier jour, sont prévues à Camberène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou lahi, avant de se poursuivre dans l'après-midi à la grotte des Almadies, à Ngor.

Après Camberène le matin, les fidèles vont, de blancs vêtus, converger vers la grotte de Ngor. Une occasion pour rappeler les grands principes de l'Islam et les devoirs spirituels dans notre société. Pour le deuxième jour, ce mardi 20 janvier, les cérémonies auront lieu au même endroit, à Yoff Layène où Seydina Limamou, avait prononcé son fameux Appel, avec la célébration du «Yoor Yoor» de Diamalaye dans la matinée et une cérémonie officielle programmée dans l'après-midi.

La cérémonie officielle mettra fin aux festivités du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye. Le thème retenu pour cette année, est axée autour de «La solidarité islamique face aux défis contemporains».