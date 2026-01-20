Sénégal: Attraction des fidèles à Camberene, Diamalaye, Ngor et Yoff - Un Appel sous le signe de la solidarité islamique

20 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar Diaw

Le 146e Appel a démarré avec la cérémonie d'ouverture, hier lundi matin, à Cambérène, au Mausolée de Seydina Issa Lahi. Cette ouverture sera suivie, dans la soirée de ce mardi et la journée de demain mercredi, par les pèlerinages à Diamalaye, Ngor et Yoff où l'événement religieux sera clôturé par la cérémonie officielle, en présence du Khalife général et d'une délégation gouvernementale.

Depuis 1981, un nouveau cérémonial est dédié à d l'Appel. C'est ainsi que le village de Cambérène, fief de Mame Seydina Issa, va accueillir dans la matinée, ce lundi 19 janvier, les fidèles venus de partout pour écouter les enseignements de Seydina Limamou.

Les activités du premier jour, sont prévues à Camberène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou lahi, avant de se poursuivre dans l'après-midi à la grotte des Almadies, à Ngor.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après Camberène le matin, les fidèles vont, de blancs vêtus, converger vers la grotte de Ngor. Une occasion pour rappeler les grands principes de l'Islam et les devoirs spirituels dans notre société. Pour le deuxième jour, ce mardi 20 janvier, les cérémonies auront lieu au même endroit, à Yoff Layène où Seydina Limamou, avait prononcé son fameux Appel, avec la célébration du «Yoor Yoor» de Diamalaye dans la matinée et une cérémonie officielle programmée dans l'après-midi.

La cérémonie officielle mettra fin aux festivités du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye. Le thème retenu pour cette année, est axée autour de «La solidarité islamique face aux défis contemporains».

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.