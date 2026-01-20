Sénégal: 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Lahi - Deux jours pour rallumer le message prophétique du «Mahdi»

«Adjibo Dahiyal lahi !» Cet appel lancé, il y a près de cent cinquante ans, retentit depuis hier, lundi 19 et ce jusqu'à ce mardi 20 janvier 2026, à l'occasion de la 146e édition de la commémoration de cet Appel de Seydina Limamou Lahi.

Pendant deux jours, la communauté layène sera en communion dans les foyers religieux de Camberène, Diamalaye, Ngor, et de Yoff pour célébrer cet évènement placé cette année sous le thème de «La solidarité islamique face aux défis contemporains». Un sacro-saint principe de l'Islam qui figure en bonne place dans les enseignements du «Mahdi».

La 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi est lancée depuis hier lundi 19 janvier et se poursuit ce mardi 21 janvier 2026. Pendant deux jours, les cités de Camberène, Diamalaye, Ngor et Yoff seront des pôles d'attraction de la communauté Layène du Sénégal. Pendant deux jours, les fidèles seront en communion pour exalter le nom de Dieu et entretenir la flamme rallumée par le «Mahdi» à travers son retentissant appel prononcé il y a aujourd'hui plus de 140 ans.

L'Appel du «MAHDI»

C'était un jour de septembre 1883, en se rendant aux champs, au lieu-dit Khamsan, accompagné par Daouda Ndoye, le yoffois Libass Thiaw dit : «Ô toi, fils de mon oncle, j'ai vu hier au cours de mon sommeil la mort d'une femme, une sainte qui est du nombre des saints de Dieu. Je suis ébloui par la grandeur de l'oeuvre de Dieu en elle.» Trois jours après, Mame Coumba Ndoye, mère de Limamou mourut, un mercredi 27 du mois lunaire de Rajab, en arabe.

Après les funérailles, Limamou Laye décide de s'isoler, s'abstenant de manger et de boire, et ne parlant à personne, à tel point que ses parents lui firent des reproches : «Comment un homme aussi croyant que toi, aussi soumis à Dieu que toi, peut-il abandonner toute nourriture à cause de la mort de sa mère ? » Il ne répondit pas et s'impose un silence de trois jours, du jeudi au samedi.

Au terme de ces trois jours, le dimanche, il dit être l'envoyé de Dieu, disant : «Adjibo dahiyal lahi ya ma'asaral insi wal djin ini rasouloulahi ileykoum («Venez à l'appel de Dieu vous, hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu.»)».

Une invite à ses contemporains qui reste le tournant dans la vie du Saint-homme. Un réformateur est né. Son projet va se résumer à élever spirituellement ses proches, à vivifier des pratiques religieuses malmenée par un syncrétisme religieux fortement ancré dans la société de son temps.

Le natif du quartier Ngaparou a dû ranger sa pagaie de pêcheur et son «hilaire» d'agriculteur pour se consacrer exclusivement à la refondation, à la reforme. Pour cette réforme, il préconisait une remise en cause des «xamb» ou autels consacrés aux génies dit protecteurs et le syncrétisme ambiant.

Libasse Thiaw, de son vrai nom, est vite traité d'illuminé, mis au ban de la société et persécuté ; il se retire des siens. Il fit reculer la mer pour se fixer dans l'actuel site de Yoff-Layéne. Il se proclame comme la réincarnation de Mohamed (PSL), le «Mahdi» (l'Envoyé attendu) et commence sa mission. Il accueille de nouveaux adeptes, prend le nom Lahi, une déformation d'Allah. Seydina Limamou Lahi prône un retour à un Islam rigoureux.

Les gens le crurent d'abord fou, mettant son comportement sur le compte d'un envoûtement ou du chagrin causé par la mort de sa mère. Son oncle est même chassé de la Grand-Place du village par ses amis qui lui diront : «Va soigner ton gentil neveu qui est devenu fou !»

La tentative de déportation au Gabon, par le colon, mais sans succès

Quoiqu'il en soit, l'Appel de Seydina Limamou aura un écho au-delà du seul village de Yoff. Des érudits musulmans tels le cadi et Mbaye Sylla, iman ratib de Dakar à cette l'époque, quitte Dakar pour le rejoindre à Yoff. Abdoulaye Diallo ou Ndické Wade grands érudits venant de Saint-Louis et tant d'autres affluent de certaines localités du Sénégal pour répondre à son Appel. Au point que l'administration coloniale commençait à craindre son influence.

Elle tentera de le déporter loin du pays, au Gabon, mais sans succès. Seydina Limamou Laye demeura trois mois à Gorée, à cause de son disciple Abdoulaye Diallo, qui avait été emprisonné à sa place car le pouvoir colonial n'avait pas réussi à le mettre derrière les barreaux ou l'enfermer.

À son retour, Seydina Limamou Laye continua à prêcher la droiture et un culte religieux dédié exclusivement à Allah, le Créateur, dépouillé de tout ce qui est non conforme à la religion.

Avant sa disparition, en 1909, à l'âge de 66 ans, il laissa un livre, divisé en six parties et connu sous le nom de «Sermon», qu'il demandera de transmettre. Comme l'avait exigé le Prophète Mohamed (PSL).

Ces prescriptions, il ne l'avait pas écrit lui-même, mais dicté en wolof à ses disciples, notamment Makhtar Lo, qui se sont chargés de le traduire et de l'écrire en arabe. Dans sa doctrine, le fondateur de la nouvelle confrérie Layène érige ses nouvelles règles à la communauté en tentant d'installer une société plus égalitaire. Il rejette d'emblée le système des castes. Ses membres prennent tous le nom de Laye, pour mieux souder la confraternité, l'esprit d'appartenance à une même communauté.

Il restera aussi exigeant sur les préceptes islamiques en commençant par l'assainissement de l'environnement, la propreté corporelle et vestimentaire, le rejet de toutes formes de syncrétisme. Une place privilégiée sera également accordée à la femme musulmane et à sa vie conjugale, entre autres.

Seydina Limamou Lahi est rappelé à Dieu en 1909. Après la disparition du «Mahdi», son fils, Seydina Issa Rohoulaye, qui avait 33 ans, lui succédera à la tête de la communauté. Ce qui correspond à cette prédiction sur la venue de Insa. Seydina Issa Laye poursuivra, pendant 40 ans, de 1909 à 1949, la mission que son père avait commencée.

Son frère, Seydina Mandione Laye, accède au Khalifa qu'il dirigera de 1949 à 1971, avant de faire place au règne des petits-fils de Limamou Lahi, qui a démarré avec Seydina Issa Laye dit «Baye Seydi». Il se poursuivra avec Mame Alassane Laye, Serigne Abdoulaye Thiaw, Mamadou Makhtar Laye et, aujourd'hui, Mamadou Lamine Laye.