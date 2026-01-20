Sénégal: Alliance des forces du progrès - Mbaye Dione décrète la fin du suivisme

Le secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès (Afp), Mbaye Dione, a annoncé une inflexion stratégique majeure de la ligne politique du parti, actant la fin assumée des alliances de suivisme. En déplacement à Nioro, il a appelé ses camarades à la reconquête des bases historiques de l'Afp en perspective des échéances électorales de 2027 et 2029.

L'Alliance des forces du progrès (Afp) ouvre un nouveau chapitre de sa vie politique. Longtemps reléguée à un rôle secondaire au sein des différentes coalitions au pouvoir qui se sont succédé à la tête de l'État sénégalais depuis l'alternance de 2000, au point d'être souvent qualifiée de « faiseur de roi » pour son soutien aux candidats en lice, la formation créée par Moustapha Niasse le 16 juin 1998 a décidé de prendre désormais son autonomie.

En déplacement ce week-end à Nioro, le nouveau secrétaire général de l'Afp, Mbaye Dione, a décrété la fin de l'ère du suivisme politique au sein des alliances de soutien. S'exprimant devant les militants progressistes, le député-maire de Ngoundiane a affirmé que la nouvelle ligne directrice du parti est de s'imposer comme une force politique de premier plan, avec en ligne de mire les prochaines élections locales de 2027 et la présidentielle de 2029.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le dernier parti que l'Afp a soutenu, c'est le parti de Macky Sall. Et c'est fini. Nous ne serons plus derrière personne pour le reste de notre existence », a-t-il martelé, avant d'insister : « Si une coalition est nécessaire, nous en serons la locomotive ».

Poursuivant son propos, le leader de l'Afp a, cet effet, invité ses camarades à engager une vaste opération de reconquête et de sécurisation des bases historiques du parti, en commençant par le département de Nioro, coeur du Saloum. Il a ainsi appelé à la réactivation de la « machine de guerre » progressiste afin, selon ses termes, de transformer le maillage local en un véritable tremplin national en perspective des prochaines élections locales.