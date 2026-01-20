Afrique: A l'accueil des Lions, le chef de l'Etat salue des champions « héroïques » et « fair-play »

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux Lions, à leur descente d'avion, peu après minuit, saluant leur « héroïsme, leur beau jeu et leur fair-play ».

« Ils l'ont fait en étant héroïques, ils l'ont fait en produisant du beau jeu, ils l'ont fait en étant très fair-play, ils l'ont fait en étant sur le terrain et en dehors du terrain », a dit le chef de l'Etat dans un bref discours devant les champions d'Afrique qui ont sorti le pays hôte, le Maroc, dimanche, en finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Les Lions ont été accueillis à l'Aéroport international Blaise Diagne par le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, des députés de la majorité et de l'opposition.

« Nous leur avions promis, derrière chaque geste, de vibrer avec eux, d'être à leurs côtés et de les pousser jusqu'à l'exploit qu'ils ont réalisé de la plus belle des manières, hier (dimanche), à Rabat », a dit le Président Faye.

Il a ajouté qu'en ramenant cette deuxième étoile, le peuple doit « reconnaissance » à ces vaillants Lions, soulignant que « le sentiment le mieux partagé, c'est la fierté ».

Le chef de l'Etat a rappelé que les Lions ont tenu leur promesse, lors de la remise du drapeau, de ramener cette coupe au Sénégal pour cette campagne marocaine.

« Et cette reconnaissance, le peuple sénégalais la leur rendra à sa juste valeur demain (mardi) », a-t-il annoncé, faisant allusion, entre autres, à la grande parade prévue dans la journée, suivie de la réception officielle au Palais de la République.

